Samsun Exclusive Jewellery Show Kuyumculuk Fuarı'na katılan İstanbul Kuyumcular Odası Denetim Kurulu Başkanı Aykut Erhan, son dönemde sosyal medya platformlarında artış gösteren yanıltıcı altın satışları hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Altın alacaklar dikkat: Gitgide yayılan bu tuzaklara düşmeyin
İstanbul Kuyumcular Odası Denetim Kurulu Başkanı Aykut Erhan, sosyal medyada "mağazanın yarı fiyatına" denilerek yapılan aldatıcı altın ve mücevher reklamlarına karşı vatandaşları uyardı.
Erhan, etik kurallara uymayan paylaşımların ve gerçek dışı fiyat politikalarının tüketicilerin kafasını karıştırdığını belirtti. Şüpheli sosyal medya hesaplarını yakından takip ettiklerini ve bunları deşifre edeceklerini vurgulayan Erhan, durumun ciddiyetini şu sözlerle aktardı:
"Gittikçe her şey bozuluyor, bunu düzeltmek lazım. Devletimize de rica ediyoruz. Kontrol mekanizmalarımızı odamızla birlikte görüş alışverişi yaparak yürütmemiz lazım. Çünkü çok büyük sıkıntı, kayıp kaçak var. Haksız rekabet var. Bir de vatandaşımın cebinden çıkan milyarlarca para var. Buna engel olmamız lazım."
Sektörün geleneksel yapısının zarar gördüğünü ifade eden Erhan, sosyal medya fenomenleri üzerinden yürütülen kurgu reklamlara değindi. Fenomenlere birkaç takı verilerek yaptırılan pazarlık senaryolarının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Erhan, “Biz 'sarraf' deriz kuyumcuya. İnsanı tanıyan, altını tanıyan. Sarraflıktan çıktı kuyumculuk. Buna engel olmamız lazım. Böyle bir sektör değiliz biz." İfadelerini kullandı.
Fiziki mağazası bulunan esnafın, müşteri kaybetmemek adına her zaman doğru ve güvenilir ürün satmak zorunda olduğunun altını çizen Erhan, vatandaşları şu sözlerle uyardı:
"Sosyal medyada 3-5 emanet ürünle imalatçı görüntüsü vererek, yaygara yaparak, 'Dışarıda 50 bin lirayken bende 20 bin lira.' demenin aldatıcı olduğunu halkımız anlasın.
Herkesin güvendiği bir kuyumcusu vardır. Vatandaşlarımız onlarla alışverişlerini devam ettirecekler. O yüzden halkımızın dikkat etmesini istiyorum. Sosyal medyadaki yaygaralara inanmasınlar."