Almanya'nın Halle kentindeki Heidebad parkında bulunan Heidesee Gölü’nde, Almanca bilmeyen ziyaretçilerin plaja girişinin sınırlandırılması kararı tartışma yaratmaya devam ediyor. İki popüler plaja sahip tesiste, derin sularda bir çocuğun son anda boğulmaktan kurtarılması sonrası işletme yönetimi harekete geçti. Aynı zamanda cankurtaran olan işletme müdürü Mathias Nobel, güvenlik ve yüzme kurallarını anlayamayan, acil durumlarda iletişim kurulması güç kişilerin plaja alınmayacağını açıkladı.
Almanya’da şok karar: Almanca bilmeyenlere plaj yasağı
Almanya’nın Halle kentinde Almanca bilmeyenlerin plaja girişinin sınırlandırılması kararı ülke gündemine oturdu. Güvenlik gerekçesiyle alınan uygulama ayrımcılık tartışmalarını alevlendirirken belediye işletmeciden geri adım atmasını istedi.Kaynak: Diğer
KARARIN ARKASINDAKİ GEREKÇE
Nobel, bazı ziyaretçilerin hoparlör anonslarını dikkate almadığını ve cankurtaranların uyarılarını anlamadığını belirterek, yalnızca yüzme kurallarını anlayabilen misafirlerin tesise kabul edileceğini duyurdu. İşletme yönetimi, uygulamanın herhangi bir ayrımcılık amacı taşımadığını, tamamen güvenlik kaygılarıyla hayata geçirildiğini savunuyor. Ancak karar, kamuoyunda güvenlik önlemi ile ayrımcılık arasında yoğun bir tartışmanın fitilini ateşledi.
BELEDİYEDEN GERİ ADIM ÇAĞRISI
Tepkilerin büyümesi üzerine Halle Belediyesi devreye girerek, plajı belediyeden kiralayan işletmeci şirketten uygulamayı geri çekmesini istedi. Belediye sözcüsü Drago Bock, taraflarla görüşmelerin sürdüğünü ve kısa sürede çözüm bulunmasının hedeflendiğini açıkladı. Belediye ile Heidebad GmbH arasında yapılan sözleşmede, tesisin tüm halka açık şekilde hizmet vermesi gerektiği vurgulanırken, belirli bir kesimi kapsayan yasakların bu yükümlülükle bağdaşmadığına dikkat çekildi.
AYRIMCILIK ELEŞTİRİLERİ GÜNDEMDE
İşletme, hafta sonunda 13 metre derinlikte boğulma tehlikesi geçiren bir çocuğun ailesiyle dil engeli nedeniyle iletişim kurulamadığını belirterek kararını savundu. Buna karşın belediye, genel bir yasak yerine farklı güvenlik yöntemlerinin uygulanmasını önerdi. Yetkililer, uluslararası semboller, bilgilendirici tabelalar ve çok dilli QR kod sistemleriyle iletişim sorunlarının aşılabileceğini ifade ederken, uygulamanın Halle’nin imajına zarar verebileceği uyarısında bulundu.
TEHDİTLER VE DESTEK MESAJLARI
Bild gazetesindeki haberin ardından Nobel’e çok sayıda tehdit ve nefret mesajı gönderildiği, tesisin bazı kişiler tarafından “Nazi gölü” olarak nitelendirildiği aktarıldı. Nobel ise eleştirilere rağmen uygulamayı savunarak, "Tesiste sorumluluk bende. Bir şey olursa herkes beni işaret edecek. Ve ölüm ölümdür" dedi. İşletme yönetimi, gelen tepkilerin yanı sıra, özellikle son yıllarda havuz ve göllerde yaşanan iletişim sorunları nedeniyle birçok cankurtarandan destek mesajları aldıklarını da açıkladı.