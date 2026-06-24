Almanya’da şok karar: Almanca bilmeyenlere plaj yasağı

TEHDİTLER VE DESTEK MESAJLARI

Bild gazetesindeki haberin ardından Nobel’e çok sayıda tehdit ve nefret mesajı gönderildiği, tesisin bazı kişiler tarafından “Nazi gölü” olarak nitelendirildiği aktarıldı. Nobel ise eleştirilere rağmen uygulamayı savunarak, "Tesiste sorumluluk bende. Bir şey olursa herkes beni işaret edecek. Ve ölüm ölümdür" dedi. İşletme yönetimi, gelen tepkilerin yanı sıra, özellikle son yıllarda havuz ve göllerde yaşanan iletişim sorunları nedeniyle birçok cankurtarandan destek mesajları aldıklarını da açıkladı.