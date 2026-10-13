Volkswagen’in elektrikli araç modeli ID.4, batarya güvenliğiyle ilgili bir sorun nedeniyle ABD’de geri çağırma sürecine girdi.
Alman şirket 22 bin otomobili geri çağırdı: ABD’de 20’den fazla araç yandı
Volkswagen, bataryalarında aşırı ısınma ve yangın tehlikesi bulunan 22 bin 524 ID.4 modelini ABD’de geri çağırma kapsamına aldı. Araç sahiplerinden şarj seviyesini yüzde 80’de tutmaları istenirken sorunun kaynağına ilişkin incelemeler sürüyor.Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin aldığı karar, yüksek voltajlı bataryalarda şarj sırasında oluşabilen sıcaklık artışının yangına neden olabileceği endişesine dayanıyor.
Uygulama kapsamında toplam 22 bin 524 araç bulunuyor.
Geri çağırmadan, Ocak 2023 ile 1 Şubat 2025 tarihleri arasında üretilen ve 2023–2026 model yıllarını kapsayan ID.4 crossover araçları etkilenecek.
ABD’de yapılan bildirimlerde, batarya paketlerinin şarj esnasında aşırı ısınabildiği ve bu durumun alev alma ihtimalini artırdığı ifade edildi.
Volkswagen, güvenlik riskine yol açan arızanın asıl nedenini ise henüz netleştiremedi.
ABD’de kayıtlara geçen 20’den fazla yangın ve aşırı ısınma olayının, geri çağırmaya konu olan batarya paketleriyle bağlantılı olduğu bildirildi.
İncelemenin odak noktalarından biri, bataryalarda termal yayılım olarak tanımlanan tehlikeli reaksiyon.
Bu olayda sıcaklığı yükselen bir hücrenin çevresindeki hücreleri de tutuşturması, yangının batarya paketi boyunca yayılmasına neden olabiliyor.
Sorunun, batarya tedarikçisi SK Battery America’nın ürettiği hücre modüllerindeki imalat kusurlarından kaynaklandığı belirtiliyor.
Volkswagen’in yürüttüğü süreçte arızanın temel nedeninin henüz tam olarak ortaya konulamamış olması dikkat çekiyor.
Şirket, mevcut durumda araç sahiplerine ID.4 modellerini kullanmayı bırakmaları yönünde bir talimat vermedi.
Ancak yangın riskine karşı şarj işleminin yüzde 80 seviyesinde sonlandırılması gerekiyor.
Volkswagen, uzaktan yazılım güncellemesi alabilen araçlarda bu sınırı otomatik olarak uygulamaya koymayı planlıyor.
Güncellemeyle birlikte araçların şarj kapasitesi yüzde 80 ile sınırlandırılacak.
Uzaktan güncelleme desteği bulunmayan modeller içinse sürücülere, şarj işlemini belirtilen seviyede durdurmaları gerektiğini bildiren fiziksel etiketler sağlanacak.
Şirketin uygulamaya hazırladığı bu tedbirle batarya hücreleri üzerindeki stresin azaltılması ve olası yangın riskinin düşürülmesi amaçlanıyor.