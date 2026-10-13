Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Alman şirket 22 bin otomobili geri çağırdı: ABD’de 20’den fazla araç yandı

Alman şirket 22 bin otomobili geri çağırdı: ABD’de 20’den fazla araç yandı

Volkswagen, bataryalarında aşırı ısınma ve yangın tehlikesi bulunan 22 bin 524 ID.4 modelini ABD’de geri çağırma kapsamına aldı. Araç sahiplerinden şarj seviyesini yüzde 80’de tutmaları istenirken sorunun kaynağına ilişkin incelemeler sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Alman şirket 22 bin otomobili geri çağırdı: ABD’de 20’den fazla araç yandı - Resim: 1

Volkswagen’in elektrikli araç modeli ID.4, batarya güvenliğiyle ilgili bir sorun nedeniyle ABD’de geri çağırma sürecine girdi.

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Alman şirket 22 bin otomobili geri çağırdı: ABD’de 20’den fazla araç yandı - Resim: 2

Şirketin aldığı karar, yüksek voltajlı bataryalarda şarj sırasında oluşabilen sıcaklık artışının yangına neden olabileceği endişesine dayanıyor.

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Alman şirket 22 bin otomobili geri çağırdı: ABD’de 20’den fazla araç yandı - Resim: 3

Uygulama kapsamında toplam 22 bin 524 araç bulunuyor.

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Alman şirket 22 bin otomobili geri çağırdı: ABD’de 20’den fazla araç yandı - Resim: 4

Geri çağırmadan, Ocak 2023 ile 1 Şubat 2025 tarihleri arasında üretilen ve 2023–2026 model yıllarını kapsayan ID.4 crossover araçları etkilenecek.

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Alman şirket 22 bin otomobili geri çağırdı: ABD’de 20’den fazla araç yandı - Resim: 5

ABD’de yapılan bildirimlerde, batarya paketlerinin şarj esnasında aşırı ısınabildiği ve bu durumun alev alma ihtimalini artırdığı ifade edildi.

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Alman şirket 22 bin otomobili geri çağırdı: ABD’de 20’den fazla araç yandı - Resim: 6

Volkswagen, güvenlik riskine yol açan arızanın asıl nedenini ise henüz netleştiremedi.

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Alman şirket 22 bin otomobili geri çağırdı: ABD’de 20’den fazla araç yandı - Resim: 7

ABD’de kayıtlara geçen 20’den fazla yangın ve aşırı ısınma olayının, geri çağırmaya konu olan batarya paketleriyle bağlantılı olduğu bildirildi.

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Alman şirket 22 bin otomobili geri çağırdı: ABD’de 20’den fazla araç yandı - Resim: 8

İncelemenin odak noktalarından biri, bataryalarda termal yayılım olarak tanımlanan tehlikeli reaksiyon.

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Alman şirket 22 bin otomobili geri çağırdı: ABD’de 20’den fazla araç yandı - Resim: 9

Bu olayda sıcaklığı yükselen bir hücrenin çevresindeki hücreleri de tutuşturması, yangının batarya paketi boyunca yayılmasına neden olabiliyor.

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Alman şirket 22 bin otomobili geri çağırdı: ABD’de 20’den fazla araç yandı - Resim: 10

Sorunun, batarya tedarikçisi SK Battery America’nın ürettiği hücre modüllerindeki imalat kusurlarından kaynaklandığı belirtiliyor.

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Alman şirket 22 bin otomobili geri çağırdı: ABD’de 20’den fazla araç yandı - Resim: 11

Volkswagen’in yürüttüğü süreçte arızanın temel nedeninin henüz tam olarak ortaya konulamamış olması dikkat çekiyor.

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Alman şirket 22 bin otomobili geri çağırdı: ABD’de 20’den fazla araç yandı - Resim: 12

Şirket, mevcut durumda araç sahiplerine ID.4 modellerini kullanmayı bırakmaları yönünde bir talimat vermedi.

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Alman şirket 22 bin otomobili geri çağırdı: ABD’de 20’den fazla araç yandı - Resim: 13

Ancak yangın riskine karşı şarj işleminin yüzde 80 seviyesinde sonlandırılması gerekiyor.

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Alman şirket 22 bin otomobili geri çağırdı: ABD’de 20’den fazla araç yandı - Resim: 14

Volkswagen, uzaktan yazılım güncellemesi alabilen araçlarda bu sınırı otomatik olarak uygulamaya koymayı planlıyor.

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Alman şirket 22 bin otomobili geri çağırdı: ABD’de 20’den fazla araç yandı - Resim: 15

Güncellemeyle birlikte araçların şarj kapasitesi yüzde 80 ile sınırlandırılacak.

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Alman şirket 22 bin otomobili geri çağırdı: ABD’de 20’den fazla araç yandı - Resim: 16

Uzaktan güncelleme desteği bulunmayan modeller içinse sürücülere, şarj işlemini belirtilen seviyede durdurmaları gerektiğini bildiren fiziksel etiketler sağlanacak.

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Alman şirket 22 bin otomobili geri çağırdı: ABD’de 20’den fazla araç yandı - Resim: 17

Şirketin uygulamaya hazırladığı bu tedbirle batarya hücreleri üzerindeki stresin azaltılması ve olası yangın riskinin düşürülmesi amaçlanıyor.

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