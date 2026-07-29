Alman otomobil üreticisi BMW, zayıflayan Çin pazarı ve artan maliyet baskıları nedeniyle başlattığı tasarruf programı kapsamında, çoğu Almanya'da olmak üzere yaklaşık 8 bin kişiyi işten çıkaracak.
Alman devi BMW’yi Çin krizi vurdu: Binlerce kişi işsiz kalacak
Alman otomobil üreticisi BMW, dikkat çeken bir karara imza attı. BMW’nin binlerce işçiyi işten çıkaracağı bildirildi.Kaynak: AA
Alman basınında yer alan haberlere göre, BMW yönetimi ile işçi temsilcileri arasında gönüllü ayrılık programı konusunda haftalardır devam eden görüşmelerin sonrasında anlaşma sağlandı.
ÇALIŞAN SAYISI 8 BİN AZALTILACAK!
Bu kapsamda, ayrılık programı 2026 yılının ekim ayında başlayacak, 2027 yılı sonuna dek ise devam edecek. Söz konusu programla, toplam çalışan sayısı 8 bin azaltılacak.
Dünya genelinde toplam 150 bin, Almanya'da yaklaşık 84 bin çalışanı bulunan BMW'de, doğrudan üretimde görev almayan yaklaşık 40 bin personele gönüllü ayrılık teklifi sunulacak.
Programın, ağırlıklı olarak yönetim, AR-GE, planlama ve idari birimlerde çalışanları kapsayacağı bildirilirken çalışanlara ödenecek tazminat miktarı ise maaş ve kıdeme göre belirlenecek.
BMW TASARRUF TEDBİRLERİNE YÖNELECEĞİNİ DUYURMUŞTU!
BMW, haziran ayında özellikle Çin pazarındaki talep daralması nedeniyle 2026 yılı satış ve kar beklentilerini aşağı yönlü revize etmişti.
Alman devi, ABD gümrük tarifeleri, artan maliyetler ve küresel rekabet baskısı nedeniyle tasarruf tedbirlerine yöneleceğini açıklamıştı.