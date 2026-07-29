Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Alman devi BMW’yi Çin krizi vurdu: Binlerce kişi işsiz kalacak

Alman devi BMW’yi Çin krizi vurdu: Binlerce kişi işsiz kalacak

Alman otomobil üreticisi BMW, dikkat çeken bir karara imza attı. BMW’nin binlerce işçiyi işten çıkaracağı bildirildi.

Kaynak: AA
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Alman devi BMW’yi Çin krizi vurdu: Binlerce kişi işsiz kalacak - Resim: 1

Alman otomobil üreticisi BMW, zayıflayan Çin pazarı ve artan maliyet baskıları nedeniyle başlattığı tasarruf programı kapsamında, çoğu Almanya'da olmak üzere yaklaşık 8 bin kişiyi işten çıkaracak.

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Alman devi BMW’yi Çin krizi vurdu: Binlerce kişi işsiz kalacak - Resim: 2

Alman basınında yer alan haberlere göre, BMW yönetimi ile işçi temsilcileri arasında gönüllü ayrılık programı konusunda haftalardır devam eden görüşmelerin sonrasında anlaşma sağlandı.

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Alman devi BMW’yi Çin krizi vurdu: Binlerce kişi işsiz kalacak - Resim: 3

ÇALIŞAN SAYISI 8 BİN AZALTILACAK!

Bu kapsamda, ayrılık programı 2026 yılının ekim ayında başlayacak, 2027 yılı sonuna dek ise devam edecek. Söz konusu programla, toplam çalışan sayısı 8 bin azaltılacak.

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Alman devi BMW’yi Çin krizi vurdu: Binlerce kişi işsiz kalacak - Resim: 4


Dünya genelinde toplam 150 bin, Almanya'da yaklaşık 84 bin çalışanı bulunan BMW'de, doğrudan üretimde görev almayan yaklaşık 40 bin personele gönüllü ayrılık teklifi sunulacak.

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Alman devi BMW’yi Çin krizi vurdu: Binlerce kişi işsiz kalacak - Resim: 5


Programın, ağırlıklı olarak yönetim, AR-GE, planlama ve idari birimlerde çalışanları kapsayacağı bildirilirken çalışanlara ödenecek tazminat miktarı ise maaş ve kıdeme göre belirlenecek.

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Alman devi BMW’yi Çin krizi vurdu: Binlerce kişi işsiz kalacak - Resim: 6

BMW TASARRUF TEDBİRLERİNE YÖNELECEĞİNİ DUYURMUŞTU!

BMW, haziran ayında özellikle Çin pazarındaki talep daralması nedeniyle 2026 yılı satış ve kar beklentilerini aşağı yönlü revize etmişti.

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Alman devi BMW’yi Çin krizi vurdu: Binlerce kişi işsiz kalacak - Resim: 7

Alman devi, ABD gümrük tarifeleri, artan maliyetler ve küresel rekabet baskısı nedeniyle tasarruf tedbirlerine yöneleceğini açıklamıştı.

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