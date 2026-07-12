Beylikdüzü’nde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kontrolündeki otomobil, park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, sahilde oturanların arasına daldı. 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı kaza, park halindeki otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
Alkol şişede durduğu gibi durmadı: Sahilde oturanlar saniyeler içinde felaketi yaşadı
Beylikdüzü’nde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kontrolündeki otomobil, park halindeki araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, sahilde oturanların arasına daldı. Kazada 6 kişi yaralandı.Kaynak: DHA
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Gürpınar Sahili'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen sürücünün kullandığı otomobil, seyir halindeyken önce kaldırıma, ardından park halindeki bir araca çarptı.
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Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Polis ekipleri, kazaya neden olduğu değerlendirilen sürücüyü gözaltına alırken, kaza anı park halindeki başka bir otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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