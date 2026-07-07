AliExpress ve Temu için flaş gelişme: Yeni düzenleme kapıda

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği yurt dışı alışverişleriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Temu, AliExpress ve benzeri yurt dışı e-ticaret platformlarından yapılan düşük tutarlı bireysel alışverişlere yönelik mevcut ithalat düzenlemesinin yeniden değerlendirilmesi için Ticaret Bakanlığına tavsiye kararı gönderdi.