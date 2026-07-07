Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği yurt dışı alışverişleriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Temu, AliExpress ve benzeri yurt dışı e-ticaret platformlarından yapılan düşük tutarlı bireysel alışverişlere yönelik mevcut ithalat düzenlemesinin yeniden değerlendirilmesi için Ticaret Bakanlığına tavsiye kararı gönderdi.
AliExpress ve Temu için flaş gelişme: Yeni düzenleme kapıda
KDK, Temu ve AliExpress gibi platformlardan yapılan yurt dışı alışverişe ilişkin mevcut düzenlemenin gözden geçirilmesi için bakanlığa tavsiye kararı verdi.Kaynak: AA
Başvuru, emekli bir torna-freze ustasının yaşadığı mağduriyet üzerine yapıldı. Elektronik cihazlarında kullandığı parçalar ile torunlarının teknik lise projelerinde ihtiyaç duyduğu sensör, entegre devre, switch modülü ve PCB kartlarını uzun süredir yurt dışından sipariş ettiğini belirten vatandaş, son gümrük düzenlemeleri sonrasında bu ürünlere ulaşmanın ciddi ölçüde zorlaştığını ifade etti.
Başvurusunda yalnızca kendi yaşadığı sıkıntıya değil, teknik eğitim alan öğrenciler ile teknoloji geliştirmeye çalışan gençlerin de benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken vatandaş, elektronik bileşenlerin diğer ürünlerden farklı değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Mevcut uygulamanın bireysel alışveriş hakkını sınırlandırdığını ve teknolojik gelişimi olumsuz etkilediğini öne sürdü.
Vatandaş ayrıca, bireysel ithalatta uygulanan muafiyet limitinin yeniden 150 euro seviyesine çıkarılmasını, aylık gönderi kotasının artırılmasını ve mevcut kısıtlamaların yeniden ele alınmasını talep etti.
Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu ise yurt dışından posta veya hızlı kargo yoluyla getirilen, ticari amaç taşımayan ve düşük bedelli bireysel gönderilere ilişkin mevcut düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi yönünde Ticaret Bakanlığına tavsiye kararı verdi.
KARARDA NELER YER ALIYOR?
KDK'nin kararında, yürürlükteki düzenlemenin düşük bedelli ve ticari nitelik taşımayan bireysel gönderiler açısından da basitleştirilmiş gümrük işlemlerinden yararlanma imkanını ortadan kaldırdığına işaret edildi.
Bu durumun tüketiciler bakımından hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik ilkeleri açısından tartışılması gereken sonuçlar doğurduğu belirtilirken, uygulamanın kapsamlı bir inceleme ve araştırmayla yeniden gözden geçirilmesi gerektiği ifade edildi.
Kararda ayrıca tüketicilerin yalnızca ürün bedelini değil; vergi, gümrük beyanı, ardiye, gümrük müşavirliği, hızlı kargo hizmet bedeli ve uygunluk denetimi gibi sonradan doğabilecek mali yükümlülükleri de önceden açık ve anlaşılır şekilde öngörebilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.