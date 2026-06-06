İkilinin sezon finali kutlamasında samimi şekilde dans ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte "set aşkı" iddiaları gündeme geldi. Görüntülerin ardından gözler Ali Öner ve eski nişanlısı Livanur Aydın'a çevrildi.
Ali Öner'den ihanet iddialarına yanıt: "İlişkimiz sonradan başladı"
"Taşacak Bu Deniz" dizisinde Gökhan karakterine hayat veren Ali Öner, özel yaşamıyla magazin gündeminde. Geçtiğimiz aylarda Livanur Aydın ile nişanlanan ancak kısa süre sonra yollarını ayıran oyuncunun, dizideki rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı.Hande Karacan
Uzun süre sessiz kalan Livanur Aydın, yaptığı açıklamada yaşananlara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Aydın, bugün kamuoyunun konuştuğu şüphelerin kendisi için uzun zamandır bir gerçek olduğunu belirterek, yaşananların artık herkes tarafından görülebilecek kadar açık olduğunu söyledi.
Gündemdeki iddiaların ardından Ali Öner de sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hem hakkında ortaya atılan aldatma iddialarına yanıt verdi hem de Zeynep Atılgan ile birlikte olduğunu doğruladı.
"Kendi hayatınızı kalabalıkların içinde anlatmak kolay değil" diyen oyuncu, geçmişinde yer alan insanlara duyduğu saygıyı korumaya çalıştığını ifade etti.
Öner, eski ilişkisinin Zeynep Atılgan ile yakınlaşmasından önce sona erdiğini vurgulayarak, "Hayatımda uzun süre yer etmiş bir beraberlik, Zeynep'le aramızda bir yakınlık başlamadan önce bitmişti" dedi.
Zeynep Atılgan ile ilişkisinin sanıldığı gibi geçmişe dayanan veya gizlenen bir süreç olmadığını belirten oyuncu, aynı projede çalışırken zaman içinde birbirlerini tanıdıklarını ve aralarındaki bağın doğal şekilde geliştiğini anlattı.
Yeni ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiklerini söyleyen Öner, "Önce güven oluştu, ardından zamanla gelişen bir yakınlık doğdu. Yaşadığımız süreci mahremiyetimiz içinde korumaya çalıştık" ifadelerini kullandı.
Açıklamasının sonunda kimsenin daha fazla üzülmesini istemediğini belirten ünlü oyuncu, geçmişte ve bugün hayatında yer alan herkese saygı duyduğunu vurgulayarak, yaşananları en doğru şekilde zamanın anlatacağına inandığını söyledi.