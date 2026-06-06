Ali Öner'den ihanet iddialarına yanıt: "İlişkimiz sonradan başladı"

Uzun süre sessiz kalan Livanur Aydın, yaptığı açıklamada yaşananlara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Aydın, bugün kamuoyunun konuştuğu şüphelerin kendisi için uzun zamandır bir gerçek olduğunu belirterek, yaşananların artık herkes tarafından görülebilecek kadar açık olduğunu söyledi.