Alevler evi yaktı ama umudu söndüremedi: Sarıkız’a sırtlarında böyle taşıdı

Yangının ortasında yürümekte zorlanan keçinin imdadına ise Feyzi Fırat Aksay ve kuzeni Furkan Aslan yetişti. 2 kuzen dönüşümlü olarak sırtlarında taşıdıkları keçiyi yangın bölgesinden uzaklaştırırken, bu anlara ilişkin sanal medyada paylaşılan görüntü ilgi çekti. Feyzi Fırat Aksay, hayvancılık yapan ailesiyle keçileri otlatmaya götürdüklerini, kendisinin büyüttüğü ve 'Sarıkız' adını verdiği keçisi yürümekte zorluk çekince geride bırakmadıklarını söyledi. Feyzi Fırat Aksay, "Hayvanlarımızı otlatmaya gitmiştik. Bu da rahatsızlandı. Kenarda kaldı. Ben de omuzladım ve buraya getirdim. O an rahatsızlandığı için biraz üzüldüm. Bu benimdi, omuzladım getirdim. Adı 'Sarıkız'. Bu şekilde kucaklayıp, taşıdım. Onu çok seviyorum. Boynuzu daha önceden kırılmıştı, çok üzülmüştüm" dedi. Feyzi Fırat Aksay, büyüdüğünde hayvancılık yapmak ve kepçe operatörü olmak istediğini de söyledi.