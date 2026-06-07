Alarmı sürekli erteliyorsanız dikkat: Güne başlama şekliniz karakterinizi ele veriyor

STRESİN ETKİSİ OLABİLİR Mİ?

Ancak alarmdan önce uyanma alışkanlığı yoğun stres dönemlerinde ortaya çıkıyorsa durum farklı olabilir. Uzmanlara göre zihnin sürekli yapılacak işler üzerine odaklanması, kişinin normalden daha erken uyanmasına neden olabilir. Bu kişiler çoğu zaman detaycı, sorumluluk sahibi ve mükemmeliyetçi bir yapıya sahiptir.

Sonuç olarak sabah alarmına verdiğiniz tepki tek başına karakterinizi belirlemese de yaşam tarzınız, alışkanlıklarınız ve düşünce yapınız hakkında ilginç ipuçları sunabilir. Belki de kişiliğinizi anlamanın yolu, güne nasıl başladığınıza biraz daha dikkat etmekten geçiyordur.