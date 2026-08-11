AKOM'dan kritik aşırı sıcak uyarısı: Bu bir afettir

Hazırlanan bilgilendirme rehberinde, atmosferdeki sera gazı birikimi, fosil yakıt kullanımı ve sanayi faaliyetlerinin küresel sıcaklık artışına ve aşırı sıcak hava dalgalarına neden olduğu vurgulanarak, sıcakların sağlık, tarım ve enerji sistemleri üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi.