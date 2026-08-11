Hazırlanan bilgilendirme rehberinde, atmosferdeki sera gazı birikimi, fosil yakıt kullanımı ve sanayi faaliyetlerinin küresel sıcaklık artışına ve aşırı sıcak hava dalgalarına neden olduğu vurgulanarak, sıcakların sağlık, tarım ve enerji sistemleri üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi.
AKOM'dan kritik aşırı sıcak uyarısı: Bu bir afettir
AKOM, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına karşı vatandaşları uyardı.Yunus Arıkan
En Çok Kimler Etkileniyor?
AKOM tarafından yapılan açıklamada, aşırı sıcakların "sessiz bir afet" olduğu belirtilerek hassas gruplar öne çıkarıldı:
0-5 yaş arası çocuklar
65 yaş ve üzeri bireyler
Kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar
Sıcak Çarpanına Ve Olumsuz Etkilere Karşı 4 Temel Adım
Afişte, vatandaşların aşırı sıcaklardan korunması ve iklim krizine karşı tedbir alması için şu tavsiyeler sıralandı:
Bol Su İçin: Susuz kalmamak için gün içinde bol su tüketilmeli; çay, kahve gibi vücudun su kaybını artıran içeceklerden kaçınılmalıdır.
Doğru Kıyafeti Seçin: Güneşten korunmak için şapka ve açık renkli kıyafetler giyilmeli, gölge alanlar tercih edilmelidir.
Kritik Saatlere Dikkat: Güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 - 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalıdır.
İklim İçin Sorumluluk Alın: Bireysel düzeyde su ve enerji tasarruflu kullanılmalı, çevredeki bireyler iklim krizine karşı bilinçlendirilmelidir.