İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.
AKOM tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (27 Ağustos 2026)
İstanbul’da bugün 31°C’ye ulaşması beklenen sıcak hava etkisini sürdürürken, cuma ve cumartesi günleri sağanak yağışla birlikte sıcaklıkların 25-26°C’ye gerilemesi bekleniyor. Pazar gününden itibaren ise yağışların sona ermesi ve sıcaklıkların yeniden 30°C bandına çıkması öngörülüyor.Dilem Taştan
Rapora göre kent genelinde bugün sıcak hava etkisini sürdürürken, hafta sonuna doğru sağanak yağış ve sıcaklıklarda düşüş bekleniyor.
Günün ilk saatlerinde parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olduğu İstanbul'da, öğle saatlerinde termometrelerin 31°C’ye kadar yükselmesi öngörülüyor.
Gün genelinde ise durum şöyle:
Nem Oranı: %45 - %85
Rüzgar: Poyrazdan sert, aralıklarla kuvvetlice (10 - 40 km/s)
Yağış: Bugün için yağış beklenmiyor.
Deniz suyu sıcaklığı: 24°C
AKOM UYARDI: HAFTA SONUNA DİKKAT!
AKOM yetkilileri tarafından yayımlanan dikkat uyarısında, Cumartesi öğle saatlerine kadar il genelinde sağanak ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı bildirildi.
Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4°C altına gerileyerek 25-27°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
HAFTALIK HAVA TAHMİN ÖZETİ (28 Ağustos - 2 Eylül)
28.08.2026 Cuma: Gök Gürültülü Sağanak Yağmurlu 21°C / 25°C3 - 7 kg/m²
29.08.2026 Cumartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağmurlu 20°C / 26°C2 - 5 kg/m²
30.08.2026 Pazar: Parçalı ve Az Bulutlu 21°C / 30°C Yağış beklenmiyor
31.08.2026 Pazartesi: Az Bulutlu ve Açık 21°C / 30°C Yağış beklenmiyor
01.09.2026 Salı: Açık 21°C / 30°C Yağış beklenmiyor
02.09.2026 Çarşamba: Açık 21°C / 30°C Yağış beklenmiyor
Pazar gününden itibaren hava tekrardan açılarak sıcaklıkların yeniden 30°C bandına çıkması, ancak Poyraz yönlü rüzgarların aralıklarla sert eserek serinlik vermeye devam etmesi bekleniyor.