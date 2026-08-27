Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AKOM tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (27 Ağustos 2026)

AKOM tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (27 Ağustos 2026)

İstanbul’da bugün 31°C’ye ulaşması beklenen sıcak hava etkisini sürdürürken, cuma ve cumartesi günleri sağanak yağışla birlikte sıcaklıkların 25-26°C’ye gerilemesi bekleniyor. Pazar gününden itibaren ise yağışların sona ermesi ve sıcaklıkların yeniden 30°C bandına çıkması öngörülüyor.

Dilem Taştan Dilem Taştan
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AKOM tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (27 Ağustos 2026) - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

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AKOM tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (27 Ağustos 2026) - Resim: 2

Rapora göre kent genelinde bugün sıcak hava etkisini sürdürürken, hafta sonuna doğru sağanak yağış ve sıcaklıklarda düşüş bekleniyor.

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AKOM tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (27 Ağustos 2026) - Resim: 3

Günün ilk saatlerinde parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olduğu İstanbul'da, öğle saatlerinde termometrelerin 31°C’ye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Gün genelinde ise durum şöyle:

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AKOM tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (27 Ağustos 2026) - Resim: 4

​Nem Oranı: %45 - %85

​Rüzgar: Poyrazdan sert, aralıklarla kuvvetlice (10 - 40 km/s)

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AKOM tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (27 Ağustos 2026) - Resim: 5

Yağış: Bugün için yağış beklenmiyor.

​Deniz suyu sıcaklığı: 24°C

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AKOM tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (27 Ağustos 2026) - Resim: 6

AKOM UYARDI: HAFTA SONUNA DİKKAT!

AKOM yetkilileri tarafından yayımlanan dikkat uyarısında, Cumartesi öğle saatlerine kadar il genelinde sağanak ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı bildirildi.

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AKOM tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (27 Ağustos 2026) - Resim: 7

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4°C altına gerileyerek 25-27°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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AKOM tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (27 Ağustos 2026) - Resim: 8

HAFTALIK HAVA TAHMİN ÖZETİ (28 Ağustos - 2 Eylül)

28.08.2026 Cuma: Gök Gürültülü Sağanak Yağmurlu 21°C / 25°C3 - 7 kg/m²

29.08.2026 Cumartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağmurlu 20°C / 26°C2 - 5 kg/m²

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AKOM tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (27 Ağustos 2026) - Resim: 9

30.08.2026 Pazar: Parçalı ve Az Bulutlu 21°C / 30°C Yağış beklenmiyor

31.08.2026 Pazartesi: Az Bulutlu ve Açık 21°C / 30°C Yağış beklenmiyor

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AKOM tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (27 Ağustos 2026) - Resim: 10

01.09.2026 Salı: Açık 21°C / 30°C Yağış beklenmiyor

02.09.2026 Çarşamba: Açık 21°C / 30°C Yağış beklenmiyor

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AKOM tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (27 Ağustos 2026) - Resim: 11

Pazar gününden itibaren hava tekrardan açılarak sıcaklıkların yeniden 30°C bandına çıkması, ancak Poyraz yönlü rüzgarların aralıklarla sert eserek serinlik vermeye devam etmesi bekleniyor.

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AKOM tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (27 Ağustos 2026) - Resim: 12
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