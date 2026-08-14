Kısa süreli yerel yağışların da görüleceği megakentte, kavurucu sıcaklar ise yeni haftanın ortasında geri dönecek.
AKOM saat vererek uyardı: Sağanak yağış ve fırtına bu gece geliyor
AKOM'dan İstanbul için fırtına ve serin hava uyarısı! Balkanlar üzerinden gelen sistemle birlikte hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin altına gerilerken, poyrazın saatte 60 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Yunus Arıkan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM, İstanbulluları hafta sonu bekleyen serin ve rüzgarlı hava dalgasına karşı uyardı.
Yurdun kuzey bölgelerini etkisi altına alan Balkanlar kaynaklı sistem, megakentte sıcaklıkları pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin altına, 26-28°C bandına çekecek.
Bu serinlemeye, kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşacak fırtına ve cuma gecesinden itibaren yüzünü gösterecek kısa süreli yerel yağışlar eşlik edecek.
Hafta sonunu serin ve rüzgarlı geçirecek olan İstanbulluları, salı gününden itibaren ise termometrelerin yeniden 34°C'leri göstereceği güneşli ve sıcak günler bekliyor.
14 Ağustos Cuma (Bugün)
Sıcaklık: En düşük 20°C / En yüksek 28°C (Sabah: 24°C, Öğle: 28°C, Akşam: 22°C, Gece: 20°C)
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağışlı
Yağış Durumu: Gece saatlerinde 1 ila 3 kg/m² arası yerel yağış bekleniyor.
15 Ağustos Cumartesi
Sıcaklık: En düşük 20°C / En yüksek 27°C
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel yağmurlu
Yağış Durumu: 1 ila 3 kg arası yağış bekleniyor.
16 Ağustos Pazar
Sıcaklık: En düşük 19°C / En yüksek 28°C
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu
Yağış Durumu: Yağış beklenmiyor.
17 Ağustos Pazartesi
Sıcaklık: En düşük 20°C / En yüksek 29°C
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık
Yağış Durumu: Yağış beklenmiyor.
18 Ağustos Salı
Sıcaklık: En düşük 21°C / En yüksek 31°C
Hava Durumu: Açık
Yağış Durumu: Yağış beklenmiyor.
19 Ağustos Çarşamba
Sıcaklık: En düşük 22°C / En yüksek 33°C
Hava Durumu: Açık
Yağış Durumu: Yağış beklenmiyor.
20 Ağustos Perşembe
Sıcaklık: En düşük 22°C / En yüksek 34°C
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık
Yağış Durumu: Yağış beklenmiyor.