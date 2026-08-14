Yeniçağ Gazetesi
14 Ağustos 2026 Cuma
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Anasayfa Gündem AKOM saat vererek uyardı: Sağanak yağış ve fırtına bu gece geliyor

AKOM saat vererek uyardı: Sağanak yağış ve fırtına bu gece geliyor

AKOM'dan İstanbul için fırtına ve serin hava uyarısı! Balkanlar üzerinden gelen sistemle birlikte hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin altına gerilerken, poyrazın saatte 60 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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AKOM saat vererek uyardı: Sağanak yağış ve fırtına bu gece geliyor - Resim: 1

Kısa süreli yerel yağışların da görüleceği megakentte, kavurucu sıcaklar ise yeni haftanın ortasında geri dönecek.

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AKOM saat vererek uyardı: Sağanak yağış ve fırtına bu gece geliyor - Resim: 2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM, İstanbulluları hafta sonu bekleyen serin ve rüzgarlı hava dalgasına karşı uyardı.

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AKOM saat vererek uyardı: Sağanak yağış ve fırtına bu gece geliyor - Resim: 3

Yurdun kuzey bölgelerini etkisi altına alan Balkanlar kaynaklı sistem, megakentte sıcaklıkları pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin altına, 26-28°C bandına çekecek.

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AKOM saat vererek uyardı: Sağanak yağış ve fırtına bu gece geliyor - Resim: 4

Bu serinlemeye, kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşacak fırtına ve cuma gecesinden itibaren yüzünü gösterecek kısa süreli yerel yağışlar eşlik edecek.

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AKOM saat vererek uyardı: Sağanak yağış ve fırtına bu gece geliyor - Resim: 5

Hafta sonunu serin ve rüzgarlı geçirecek olan İstanbulluları, salı gününden itibaren ise termometrelerin yeniden 34°C'leri göstereceği güneşli ve sıcak günler bekliyor.

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AKOM saat vererek uyardı: Sağanak yağış ve fırtına bu gece geliyor - Resim: 6

14 Ağustos Cuma (Bugün)

Sıcaklık: En düşük 20°C / En yüksek 28°C (Sabah: 24°C, Öğle: 28°C, Akşam: 22°C, Gece: 20°C)

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağışlı

Yağış Durumu: Gece saatlerinde 1 ila 3 kg/m² arası yerel yağış bekleniyor.

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AKOM saat vererek uyardı: Sağanak yağış ve fırtına bu gece geliyor - Resim: 7

15 Ağustos Cumartesi

Sıcaklık: En düşük 20°C / En yüksek 27°C

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel yağmurlu

Yağış Durumu: 1 ila 3 kg arası yağış bekleniyor.

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AKOM saat vererek uyardı: Sağanak yağış ve fırtına bu gece geliyor - Resim: 8

16 Ağustos Pazar

Sıcaklık: En düşük 19°C / En yüksek 28°C

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu

Yağış Durumu: Yağış beklenmiyor.

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AKOM saat vererek uyardı: Sağanak yağış ve fırtına bu gece geliyor - Resim: 9

17 Ağustos Pazartesi

Sıcaklık: En düşük 20°C / En yüksek 29°C

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık

Yağış Durumu: Yağış beklenmiyor.

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AKOM saat vererek uyardı: Sağanak yağış ve fırtına bu gece geliyor - Resim: 10

18 Ağustos Salı

Sıcaklık: En düşük 21°C / En yüksek 31°C

Hava Durumu: Açık

Yağış Durumu: Yağış beklenmiyor.

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AKOM saat vererek uyardı: Sağanak yağış ve fırtına bu gece geliyor - Resim: 11

19 Ağustos Çarşamba

Sıcaklık: En düşük 22°C / En yüksek 33°C

Hava Durumu: Açık

Yağış Durumu: Yağış beklenmiyor.

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AKOM saat vererek uyardı: Sağanak yağış ve fırtına bu gece geliyor - Resim: 12

20 Ağustos Perşembe

Sıcaklık: En düşük 22°C / En yüksek 34°C

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık

Yağış Durumu: Yağış beklenmiyor.

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