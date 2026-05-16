İstanbul sakinleri cumartesi öğle saatlerinde 26 dereceyi bulan sıcaklıkla adeta yaz havası yaşarken, akşam saatlerinden itibaren hava tersine dönecek. AKOM yetkilileri, rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte termometrelerin aniden 20 derecenin altına gerileyeceğini ve gökyüzünü kara bulutların kaplayacağını bildirdi.
AKOM saat vererek peş peşe uyardı: Bahar güneşi gidiyor, ani sağanak geliyor
İstanbul'da güne sıcak ve güneşli bir havayla uyanan vatandaşlar için meteorolojik alarm verildi. İBB AKOM'un yayımladığı haftalık tahmin raporuna göre, megakent bu akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin ve kuvvetli bir yağış dalgasının etkisi altına giriyor.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
AKOM uzmanları megakentteki ani değişimi şu sözlerle duyurdu:
"İstanbul'da bugün akşam saatleri itibarıyla bölgemizde tekrardan serin ve yağışlı havanın etkili olacağı, sıcaklıkların yer yer 22-20°C altına gerilemesi ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği öngörülüyor."
Bu akşam başlayacak olan meteorolojik dönüşüm, pazar günü etkisini iyice artıracak. Hafta sonu dışarıda vakit geçirmeyi planlayan İstanbulluları kapalı, kasvetli ve yoğun sağanak yağışlı bir gün bekliyor.
Uzmanlar, pazar günü kent genelinde gökyüzünün tamamen kapanacağını ve yağışların aralıklarla kuvvetli şekilde süreceğini belirtti.
Yağışlı sistem pazartesi ve salı günleri kısa bir mola vererek yerini çok bulutlu bir gökyüzüne bıraksa da serin hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Çarşamba ve perşembe günlerinden itibaren ise yerel sağanak geçişleri megakentte yeniden yüzünü gösterecek.
Haftanın en sert hava dalgası ise cuma günü kapıyı çalacak. Yeni bir yağışlı sistemin kente giriş yapmasıyla birlikte, cuma günü İstanbul genelinde kuvvetli sağanak yağışlar görülecek ve hava sıcaklığı 18 dereceye kadar çakılacak.
AKOM, ani sıcaklık düşüşü, lokal su baskınları, ani sel ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tüm İstanbulluları hazırlıklı ve tedbirli olmaya çağırdı.