Yeniçağ Gazetesi
10 Haziran 2026 Çarşamba
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Anasayfa Gündem AKOM haftalık hava durumunu paylaştı: Klimalar kapanacak, sağanak yağmur başlayacak

AKOM haftalık hava durumunu paylaştı: Klimalar kapanacak, sağanak yağmur başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için haftalık hava durumu tahminini paylaştı.

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
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AKOM haftalık hava durumunu paylaştı: Klimalar kapanacak, sağanak yağmur başlayacak - Resim: 1

AKOM'un paylaştığı haftalık hava durumu tahmin raporuna göre hafta içi sıcak ve güneşli bir hava beklenirken hafta sonu plan yapacakları yağmurlu bir hava karşılayacak.

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AKOM haftalık hava durumunu paylaştı: Klimalar kapanacak, sağanak yağmur başlayacak - Resim: 2

10 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul'da sıcaklıklar öğle saatlerinde 28°C'ye kadar çıkacak. Nem oranının yüzde 35 ile 80 arasında seyredeceği megakentte, bugün yağış beklenmiyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 21°C olarak ölçüldü.

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AKOM haftalık hava durumunu paylaştı: Klimalar kapanacak, sağanak yağmur başlayacak - Resim: 3

AKOM'un yayımladığı rapora göre, cumartesi gününe kadar İstanbul'da çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak ve sıcaklıklar 27-29°C aralığında seyredecek.

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AKOM haftalık hava durumunu paylaştı: Klimalar kapanacak, sağanak yağmur başlayacak - Resim: 4

Hafta boyunca kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli (15-45 km/s) esmesi beklenen rüzgarlar, gün içerisinde sıcaklıkların bunaltıcı seviyelere çıkmasına mani olurken, gece (17°C) ve sabah erken saatlerde (22°C) serinlik vermeye devam edecek.

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AKOM haftalık hava durumunu paylaştı: Klimalar kapanacak, sağanak yağmur başlayacak - Resim: 5

Hafta içi güneşli havayı hisseden İstanbullular, hafta sonu ise gök gürültülü sağanak sürprizi ile karşılaşacak. Cumartesi günü hava sıcaklığının 23°C'ye kadar düşmesi ve metrekareye 3 ila 7 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Pazar günü de aralıklı yağış geçişleri devam edecek.

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AKOM haftalık hava durumunu paylaştı: Klimalar kapanacak, sağanak yağmur başlayacak - Resim: 6

AKOM'un İstanbul için 5 günlük hava tahmini ise şu şekilde:

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AKOM haftalık hava durumunu paylaştı: Klimalar kapanacak, sağanak yağmur başlayacak - Resim: 7

11 Haziran Perşembe: Az bulutlu ve açık. Yağış beklenmiyor. (Min: 17°C, Max: 29°C)

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AKOM haftalık hava durumunu paylaştı: Klimalar kapanacak, sağanak yağmur başlayacak - Resim: 8

12 Haziran Cuma: Parçalı ve az bulutlu. Yağış beklenmiyor. (Min: 17°C, Max: 27°C)

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AKOM haftalık hava durumunu paylaştı: Klimalar kapanacak, sağanak yağmur başlayacak - Resim: 9

13 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. Beklenen yağış: 3-7 kg. (Min: 16°C, Max: 23°C)

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AKOM haftalık hava durumunu paylaştı: Klimalar kapanacak, sağanak yağmur başlayacak - Resim: 10

14 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu. Beklenen yağış: 1-4 kg. (Min: 16°C, Max: 25°C)

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AKOM haftalık hava durumunu paylaştı: Klimalar kapanacak, sağanak yağmur başlayacak - Resim: 11

15 Haziran Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu. Yağış beklenmiyor. (Min: 17°C, Max: 28°C)

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AKOM haftalık hava durumunu paylaştı: Klimalar kapanacak, sağanak yağmur başlayacak - Resim: 12

16 Haziran Salı: Parçalı bulutlu. Yağış beklenmiyor. (Min: 19°C, Max: 30°C)

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