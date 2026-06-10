AKOM haftalık hava durumunu paylaştı: Klimalar kapanacak, sağanak yağmur başlayacak

Hafta içi güneşli havayı hisseden İstanbullular, hafta sonu ise gök gürültülü sağanak sürprizi ile karşılaşacak. Cumartesi günü hava sıcaklığının 23°C'ye kadar düşmesi ve metrekareye 3 ila 7 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Pazar günü de aralıklı yağış geçişleri devam edecek.