Yeniçağ Gazetesi
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AKOM gün gün uyardı: Çok kuvvetli vuracak

AKOM, İstanbul’da poyrazın 30-60 km/sa hızla fırtına şeklinde eseceğini belirterek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi
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AKOM gün gün uyardı: Çok kuvvetli vuracak - Resim: 1

​İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 16 Ağustos 2026 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı.

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AKOM gün gün uyardı: Çok kuvvetli vuracak - Resim: 2

Yayımlanan rapora göre İstanbul ve yurdun kuzey bölgeleri, Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgasının etkisi altına giriyor.

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AKOM gün gün uyardı: Çok kuvvetli vuracak - Resim: 3

​AKOM’dan yapılan "DİKKAT" uyarı notunda, yeni hafta başına (Pazartesi) kadar bölgede etkili olması beklenen hava sistemi nedeniyle rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) eseceği belirtildi.

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AKOM gün gün uyardı: Çok kuvvetli vuracak - Resim: 4

Sıcaklıkların 26-28°C aralığında, mevsim normallerinin altında seyredeceği vurgulanırken, fırtınayla birlikte kısa süreli ve yerel yağış geçişlerinin görülebileceği öngörülüyor.

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AKOM gün gün uyardı: Çok kuvvetli vuracak - Resim: 5

16 Ağustos Pazar (Bugün) Gün içi durum
​Gündüz ve gece sıcaklıkları: Sabah 24°C, Öğle 28°C, Akşam 24°C ve Gece 21°C.
​Nem oranı: %40 - %75.
​Rüzgar: Poyrazdan sert, aralıklarla kuvvetlice (20 - 50 km/sa).

​Yağış ve Deniz: Gün içinde yağış beklenmezken, deniz suyu sıcaklığı 23°C olarak ölçüldü.

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AKOM gün gün uyardı: Çok kuvvetli vuracak - Resim: 6

​HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

Yağış yok, sıcaklıklar hafta sonu yükselişte
​Hafta başından itibaren fırtına etkisini kaybettikçe sıcaklıklar kademeli olarak artacak. Hafta boyunca İstanbul genelinde yağış beklenmiyor.

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​17 Ağustos Pazartesi: Az bulutlu ve açık | Min: 22°C / Maks: 30°C

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​18 Ağustos Salı: Az bulutlu ve açık | Min: 21°C / Maks: 31°C

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​19 Ağustos Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu | Min: 21°C / Maks: 29°C

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21 Ağustos Cuma: Parçalı ve az bulutlu | Min: 22°C / Maks: 31°C

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​22 Ağustos Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu | Min: 22°C / Maks: 33°C

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FIRTINAYA KARŞI DİKKATLİ OLMA ÇAĞRISI

​Yetkililer, özellikle rüzgarın fırtına boyutuna ulaşabileceği saatlerde çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı İstanbulluları tedbirli olmaya çağırdı.

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