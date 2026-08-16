AKOM gün gün uyardı: Çok kuvvetli vuracak

​AKOM’dan yapılan "DİKKAT" uyarı notunda, yeni hafta başına (Pazartesi) kadar bölgede etkili olması beklenen hava sistemi nedeniyle rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) eseceği belirtildi.