İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 16 Ağustos 2026 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı.
AKOM gün gün uyardı: Çok kuvvetli vuracak
AKOM, İstanbul’da poyrazın 30-60 km/sa hızla fırtına şeklinde eseceğini belirterek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
Yayımlanan rapora göre İstanbul ve yurdun kuzey bölgeleri, Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgasının etkisi altına giriyor.
AKOM’dan yapılan "DİKKAT" uyarı notunda, yeni hafta başına (Pazartesi) kadar bölgede etkili olması beklenen hava sistemi nedeniyle rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) eseceği belirtildi.
Sıcaklıkların 26-28°C aralığında, mevsim normallerinin altında seyredeceği vurgulanırken, fırtınayla birlikte kısa süreli ve yerel yağış geçişlerinin görülebileceği öngörülüyor.
16 Ağustos Pazar (Bugün) Gün içi durum
Gündüz ve gece sıcaklıkları: Sabah 24°C, Öğle 28°C, Akşam 24°C ve Gece 21°C.
Nem oranı: %40 - %75.
Rüzgar: Poyrazdan sert, aralıklarla kuvvetlice (20 - 50 km/sa).
Yağış ve Deniz: Gün içinde yağış beklenmezken, deniz suyu sıcaklığı 23°C olarak ölçüldü.
HAFTALIK HAVA TAHMİNİ
Yağış yok, sıcaklıklar hafta sonu yükselişte
Hafta başından itibaren fırtına etkisini kaybettikçe sıcaklıklar kademeli olarak artacak. Hafta boyunca İstanbul genelinde yağış beklenmiyor.
17 Ağustos Pazartesi: Az bulutlu ve açık | Min: 22°C / Maks: 30°C
18 Ağustos Salı: Az bulutlu ve açık | Min: 21°C / Maks: 31°C
19 Ağustos Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu | Min: 21°C / Maks: 29°C
21 Ağustos Cuma: Parçalı ve az bulutlu | Min: 22°C / Maks: 31°C
22 Ağustos Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu | Min: 22°C / Maks: 33°C
FIRTINAYA KARŞI DİKKATLİ OLMA ÇAĞRISI
Yetkililer, özellikle rüzgarın fırtına boyutuna ulaşabileceği saatlerde çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı İstanbulluları tedbirli olmaya çağırdı.