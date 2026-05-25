İlk teslimat yapıldı: Akıllı dron kutusu KORGAN

İnsansız sistemlerin sahadaki kullanım alanı genişledikçe bu platformların otonom çalışmasını sağlayacak çözümlere yönelik ihtiyaç da artıyor. Pasifik Teknoloji iştiraki SAVX Teknoloji, geliştirdiği "akıllı dron kutusu" KORGAN ile bu ihtiyaca yanıt verirken, yeni versiyonlarla ürün ailesini genişletmeye devam ediyor.
KORGAN-M, ilk olarak savunma sanayisi bünyesinde kullanıma sunuldu. KORGAN-M ve daha küçük versiyonu KORGAN-S için askeri ve sivil ihtiyaçlara yönelik olarak farklı kullanıcılarla teslimatlar sürdürülecek. Sistemlerin ihracatı için de görüşmeler yürütülüyor.
SAVX Teknoloji Kurucusu Abdullah Aktaş yaptığı açıklamada, KORGAN üzerinde uzun süredir çalıştıklarını ve ilk versiyonların ardından yeni nesil modelin sahaya çıktığını söyledi.