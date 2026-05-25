İlk teslimat yapıldı: Akıllı dron kutusu KORGAN

Kamikaze dron çözümü MERKÜT tarafında da önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Aktaş, sistemin ilk tanıtımından sonra hem test hem de teslimat süreçlerinde önemli aşamalar kaydedildiğini söyledi. Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MERKÜT bizim amiral gemimiz diyebileceğimiz ürünümüz. Hem testler, hem yurt içi ve dışı gösterim faaliyetleri hem de seri üretim ve envantere girme sürecini geride bıraktık. İki farklı ülkeye teslimat gerçekleştirdik. Yine MERKÜT ile şu ana kadar 5 farklı ülkede görev yaptık. Aldığımız yeni siparişle birlikte üretim kapasitemizi artırdık, altyapımızı hazırladık, hızlı şekilde üretimlere devam edeceğiz"