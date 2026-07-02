Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Akaryakıtta tabela yine değişecek: Bu gece indirim geliyor

Akaryakıtta tabela yine değişecek: Bu gece indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki oynaklık devam ediyor. Brent petrolün 70,6 dolar seviyesine gerilemesi sonrası akaryakıtta indirim yapılacak.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Akaryakıtta tabela yine değişecek: Bu gece indirim geliyor - Resim: 1

2 Temmuz 00.00 itibariyle benzine 55 kuruşluk bir zam gelmişti

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Akaryakıtta tabela yine değişecek: Bu gece indirim geliyor - Resim: 2

Gelen zammın ardından akaryakıta bu gece yarısından itibaren indirim bekleniyor

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Akaryakıtta tabela yine değişecek: Bu gece indirim geliyor - Resim: 3

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, LPG'ye bu gece yarısından geçerli olmak üzere 93 kuruşluk bir indirim gelecek.

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Akaryakıtta tabela yine değişecek: Bu gece indirim geliyor - Resim: 4

İndirim pompaya yansımadan önce akaryakıt fiyatları şöyle:

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Akaryakıtta tabela yine değişecek: Bu gece indirim geliyor - Resim: 5


İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.77 TL

Motorin litre fiyatı: 64.61 TL

LPG litre fiyatı: 31.99 TL

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Akaryakıtta tabela yine değişecek: Bu gece indirim geliyor - Resim: 6

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.59 TL

Motorin litre fiyatı: 64.43 TL

LPG litre fiyatı: 31.39 TL

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Akaryakıtta tabela yine değişecek: Bu gece indirim geliyor - Resim: 7

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.72 TL

Motorin litre fiyatı: 65.68 TL

LPG litre fiyatı: 31.97 TL

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Akaryakıtta tabela yine değişecek: Bu gece indirim geliyor - Resim: 8

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.98 TL

Motorin litre fiyatı: 65.96 TL

LPG litre fiyatı: 31.79 TL

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