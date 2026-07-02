2 Temmuz 00.00 itibariyle benzine 55 kuruşluk bir zam gelmişti
Akaryakıtta tabela yine değişecek: Bu gece indirim geliyor
Akaryakıt fiyatlarındaki oynaklık devam ediyor. Brent petrolün 70,6 dolar seviyesine gerilemesi sonrası akaryakıtta indirim yapılacak.Aykut Metehan
Gelen zammın ardından akaryakıta bu gece yarısından itibaren indirim bekleniyor
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, LPG'ye bu gece yarısından geçerli olmak üzere 93 kuruşluk bir indirim gelecek.
İndirim pompaya yansımadan önce akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.77 TL
Motorin litre fiyatı: 64.61 TL
LPG litre fiyatı: 31.99 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.59 TL
Motorin litre fiyatı: 64.43 TL
LPG litre fiyatı: 31.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.72 TL
Motorin litre fiyatı: 65.68 TL
LPG litre fiyatı: 31.97 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.98 TL
Motorin litre fiyatı: 65.96 TL
LPG litre fiyatı: 31.79 TL