Anasayfa Gündem Akaryakıta yeniden zam geliyor: Tarih verildi

Motorine dün gece gelen indirimin ardından hafta başında yeniden zam gelmesi bekleniyor.

Türkiye’deki enflasyon ve ekonomik kriz Orta Doğu’da meydana gelen savaş ile birleşince akaryakıt fiyatlarında yükselme ve düşüşler meydana geliyor.

Motorine dün gece 7,17 TL indirim gelmiş, eşel mobil kapsamında indirimin 5,51 TL'si pompaya yansırken, 1,66 TL'si vergiye eklenmişti.

9 Mayıs Cumartesi’den itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında dikkat çeken bir indirim yapılmıştı.

Motorinin litre fiyatına 5,52 TL’lik düşüş pompaya yansırken, akaryakıt tabelaları gece yarısı güncellenmişti.

Sektör kaynaklarından gelen yeni bilgiler ise motorin fiyatları için yeniden zam beklentisini gündeme taşıdı.

MOTORİNİN LİTRE FİYATINA ZAM GELMESİ BEKLENİYOR

Motorinin litre fiyatına 11 Mayıs Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,71 TL zam gelmesi bekleniyor.

Benzin fiyatlarında ise hafta başında değişim beklenmezken, uzmanlar, jeopolitik risklerin sürmesi halinde petrol fiyatlarında oynaklığın devam edebileceğine vurgu yapıyor.

