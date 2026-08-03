Yeniçağ Gazetesi
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Akaryakıta dev zam: Bugünden itibaren geçerli olacak

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam geliyor. Sektör kaynaklarına göre otogazın (LPG) litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,45 TL zam yapılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Akaryakıta dev zam: Bugünden itibaren geçerli olacak - Resim: 1

LPG'ye gece yarısından itibaren zam bekleniyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını durdurmasından sonra petrol fiyatları haftaya yüzde 5'i aşan düşüşle başlamıştı.

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Akaryakıta dev zam: Bugünden itibaren geçerli olacak - Resim: 2

Fakat jeopolitik gelişmeler, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

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Akaryakıta dev zam: Bugünden itibaren geçerli olacak - Resim: 3

Bu kapsamda otogazın (LPG) litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,45 TL zam yapılması öngörülüyor.

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Akaryakıta dev zam: Bugünden itibaren geçerli olacak - Resim: 4

LPG'YE GECE YARISINDAN İTİBAREN ZAM

Sektörden alınan bilgilere göre, otogazın (LPG) litre fiyatına gece yarısından itibaren 2,45 TL zam yapılması bekleniyor.

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Akaryakıta dev zam: Bugünden itibaren geçerli olacak - Resim: 5

Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

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Akaryakıta dev zam: Bugünden itibaren geçerli olacak - Resim: 6

Jeopolitik gelişmelerin küresel piyasalarda oluşturduğu dalgalanmalar, döviz kurundaki oynaklık ve ÖTV zamlarıyla birlikte akaryakıt fiyatları üzerindeki baskı artmaya devam ediyor.

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Akaryakıta dev zam: Bugünden itibaren geçerli olacak - Resim: 7

Akaryakıt fiyatlarının gelecek dönemde nasıl şekilleneceği ise merak konusu.

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