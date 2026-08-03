LPG'ye gece yarısından itibaren zam bekleniyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını durdurmasından sonra petrol fiyatları haftaya yüzde 5'i aşan düşüşle başlamıştı.
Akaryakıta dev zam: Bugünden itibaren geçerli olacak
Akaryakıt fiyatlarına yeni zam geliyor. Sektör kaynaklarına göre otogazın (LPG) litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,45 TL zam yapılması bekleniyor.Kaynak: Haber Merkezi
Fakat jeopolitik gelişmeler, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Bu kapsamda otogazın (LPG) litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,45 TL zam yapılması öngörülüyor.
LPG'YE GECE YARISINDAN İTİBAREN ZAM
Sektörden alınan bilgilere göre, otogazın (LPG) litre fiyatına gece yarısından itibaren 2,45 TL zam yapılması bekleniyor.
Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.
Jeopolitik gelişmelerin küresel piyasalarda oluşturduğu dalgalanmalar, döviz kurundaki oynaklık ve ÖTV zamlarıyla birlikte akaryakıt fiyatları üzerindeki baskı artmaya devam ediyor.
Akaryakıt fiyatlarının gelecek dönemde nasıl şekilleneceği ise merak konusu.