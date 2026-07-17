Akaryakıt fiyatlarında peş peşe gelen zamların ardından araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarına göre, küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş sürerse motorin fiyatlarına yeni haftada bir zam daha yapılması gündeme gelebilir.
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu
Akaryakıtta zam dalgası sürüyor. Motorine 3,12 TL, benzine 1,14 TL zam yapılmasının ardından sektör kaynaklarından yeni bir uyarı geldi. Küresel piyasalardaki yükselişin devam etmesi halinde motorine salı ya da çarşamba günü bir zam daha gelebileceği belirtiliyor.Kaynak: ANKA
Motorine bugün 3,12 TL, benzine ise 1,14 TL zam uygulanırken, uluslararası piyasalardaki hareketlilik yeni fiyat artışı beklentisini güçlendirdi.
MOTORİN İÇİN SALI YA DA ÇARŞAMBA İŞARET EDİLDİ
Sektör temsilcileri, motorinin uluslararası piyasalardaki fiyatının hızla yükseldiğini belirterek, salı ya da çarşamba günü yeni bir zam ihtimalinin masada olduğunu ifade etti.
Kaynaklar, "Hızlı bir yükseliş söz konusu. Yeni haftada pazartesi günü oluşacak piyasa verileri zam olup olmayacağını ve zam miktarını belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.
PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ ETKİLİ OLUYOR
ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'nda artan tansiyon, Brent petrol ile motorinin uluslararası fiyatlarını yukarı taşıdı.
Brent petrol 85 dolar seviyelerinde işlem görürken, motorinin ton fiyatı da son günlerde dikkat çekici şekilde yükseldi.
8 Temmuz: 950 dolar
13 Temmuz: 1.000 dolar
16 Temmuz: 1.135 dolar
Son seviye: 1.180 dolar
Uzmanlar, bu artışın yurt içindeki pompa fiyatlarına da yansımaya devam edebileceğini belirtiyor.
MOTORİN 80 TL SINIRINA YAKŞABİLİR
Yeni zam beklentisinin gerçekleşmesi halinde motorin litre fiyatının birçok şehirde 80 TL sınırına biraz daha yaklaşacağı ifade ediliyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul
Benzin: 65,65 TL
Motorin: 73,08 TL
LPG: 31,19 TL
Ankara
Benzin: 66,60 TL
Motorin: 74,19 TL
LPG: 31,29 TL
İzmir
Benzin: 66,90 TL
Motorin: 74,47 TL
LPG: 31,19 TL