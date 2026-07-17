Akaryakıta bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu

Akaryakıt fiyatlarında peş peşe gelen zamların ardından araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarına göre, küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş sürerse motorin fiyatlarına yeni haftada bir zam daha yapılması gündeme gelebilir.