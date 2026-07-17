Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Akaryakıta bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu

Akaryakıta bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu

Akaryakıtta zam dalgası sürüyor. Motorine 3,12 TL, benzine 1,14 TL zam yapılmasının ardından sektör kaynaklarından yeni bir uyarı geldi. Küresel piyasalardaki yükselişin devam etmesi halinde motorine salı ya da çarşamba günü bir zam daha gelebileceği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA
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Akaryakıta bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 1

Akaryakıt fiyatlarında peş peşe gelen zamların ardından araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarına göre, küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş sürerse motorin fiyatlarına yeni haftada bir zam daha yapılması gündeme gelebilir.

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Akaryakıta bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 2

Motorine bugün 3,12 TL, benzine ise 1,14 TL zam uygulanırken, uluslararası piyasalardaki hareketlilik yeni fiyat artışı beklentisini güçlendirdi.

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Akaryakıta bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 3

MOTORİN İÇİN SALI YA DA ÇARŞAMBA İŞARET EDİLDİ

Sektör temsilcileri, motorinin uluslararası piyasalardaki fiyatının hızla yükseldiğini belirterek, salı ya da çarşamba günü yeni bir zam ihtimalinin masada olduğunu ifade etti.

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Akaryakıta bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 4

Kaynaklar, "Hızlı bir yükseliş söz konusu. Yeni haftada pazartesi günü oluşacak piyasa verileri zam olup olmayacağını ve zam miktarını belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

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Akaryakıta bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 5

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ ETKİLİ OLUYOR

ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'nda artan tansiyon, Brent petrol ile motorinin uluslararası fiyatlarını yukarı taşıdı.

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Akaryakıta bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 6

Brent petrol 85 dolar seviyelerinde işlem görürken, motorinin ton fiyatı da son günlerde dikkat çekici şekilde yükseldi.

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Akaryakıta bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 7

8 Temmuz: 950 dolar
13 Temmuz: 1.000 dolar
16 Temmuz: 1.135 dolar
Son seviye: 1.180 dolar

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Akaryakıta bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 8

Uzmanlar, bu artışın yurt içindeki pompa fiyatlarına da yansımaya devam edebileceğini belirtiyor.

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Akaryakıta bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 9

MOTORİN 80 TL SINIRINA YAKŞABİLİR

Yeni zam beklentisinin gerçekleşmesi halinde motorin litre fiyatının birçok şehirde 80 TL sınırına biraz daha yaklaşacağı ifade ediliyor.

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Akaryakıta bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 10

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

Benzin: 65,65 TL
Motorin: 73,08 TL
LPG: 31,19 TL

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Akaryakıta bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 11

Ankara

Benzin: 66,60 TL
Motorin: 74,19 TL
LPG: 31,29 TL

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Akaryakıta bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 12

İzmir

Benzin: 66,90 TL
Motorin: 74,47 TL
LPG: 31,19 TL

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