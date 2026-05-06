ABD-İran savaşının ardından hürmüz Boğazı'nın kapatılması sonrası fırlaması muhtemel akaryakıty fiyatlarının önüne geçmek amacıyla 5 Mart tarihinden itibaren "eşel mobil" sistemine geçilmişti.
Akaryakıt fiyatlarında vergi sıfırlandı; Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı
Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt fiyatlarındaki artışı durdurmak için devreye alınan ancak vatandaşın cebine çare olamayan eşel mobil sisteminde devletin vergi kaybının 100 milyar lirayı aştığını açıkladı.Yunus Arıkan
Eşel Mobil sisteminde devlet akaryakıt üzerindeki verginin %75'lik kısmından vaz geçmişti. Gelir İdaresi Başkanlığı, vazgeçilen vergi üzerinden devletin kaybının 100 milyar lirayı bulduğunu açıkladı, Motorin ve LPG'de vergilerin sıfırlandığını belirtti.
MOTORİN VE LPG'DE VERGİ SIFIRLANDI
Açıklamada, bugün itibarıyla motorin ve LPG'de maktu Özel Tüketim Vergisi'nin sıfır olarak uygulandığı, benzinde ise sadece 3,0206 lira vergi alındığı vurgulandı.
5 Mart tarihinden bu yana günlük tüketim tahminleri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, alınmayan ÖTV tutarı 86 milyar lira, bu tutar üzerinden tahsil edilmeyen KDV ise 17 milyar lira oldu. Böylece toplam kayıp şimdiden 100 milyar lira sınırını geçti.
BÜTÇE HEDEFİNDEN 519 MİLYAR LİRA UZAKTA KALINDI
Yılın ilk 4 ayındaki toplam (kümülatif) vergi tahsilatı 136,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Ancak 2026 yılı bütçe planlamasında akaryakıttan beklenen toplam ÖTV geliri 656,5 milyar lira olarak belirlenmişti. Bu durum, bütçe hedefine ulaşabilmek için yılın kalan 8 ayında 519,7 milyar liralık bir tahsilat yapılmasının zorunlu olduğunu, ancak mevcut sistemle bunun imkansıza yakın olduğunu gösteriyor.
VERGİ KAYBI 600 MİLYAR LİRAYI GEÇECEK
Gelir İdaresi, sadece ÖTV'den değil, bu verginin üzerinden alınan Katma Değer Vergisi'nden (KDV) de mahrum kalındığına dikkat çekti. Yapılan projeksiyona göre:
Yılın geri kalanında yaklaşık 104 milyar liralık KDV tahsil edilemeyecek.
Mevcut petrol fiyatları ve maktu ÖTV tutarları bu şekilde devam ederse, toplam vergi kaybı yıl sonunda 600 milyar lirayı aşacak.