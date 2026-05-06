Akaryakıt fiyatlarında vergi sıfırlandı; Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı

BÜTÇE HEDEFİNDEN 519 MİLYAR LİRA UZAKTA KALINDI

Yılın ilk 4 ayındaki toplam (kümülatif) vergi tahsilatı 136,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Ancak 2026 yılı bütçe planlamasında akaryakıttan beklenen toplam ÖTV geliri 656,5 milyar lira olarak belirlenmişti. Bu durum, bütçe hedefine ulaşabilmek için yılın kalan 8 ayında 519,7 milyar liralık bir tahsilat yapılmasının zorunlu olduğunu, ancak mevcut sistemle bunun imkansıza yakın olduğunu gösteriyor.