Yeniçağ Gazetesi
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Akaryakıt fiyatlarına dev zam: Tarih verildi

Küresel gerilimler ve yükselen döviz kurunun etkisiyle akaryakıtta zam yağmuru sürerken, yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatına 2,45 TL artış bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Akaryakıt fiyatlarına dev zam: Tarih verildi - Resim: 1

Küresel gerilimler ve yükselen döviz kurunun etkisiyle akaryakıtta zam yağmuru sürerken, yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatına 2,45 TL artış bekleniyor.

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Akaryakıt fiyatlarına dev zam: Tarih verildi - Resim: 2

Küresel enerji piyasalarında tırmanan jeopolitik krizler ve döviz kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını vurmaya devam ediyor.

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Akaryakıt fiyatlarına dev zam: Tarih verildi - Resim: 3

Benzin ve motorine yapılan rekor zamların ardından yeni bir artış daha bekleniyor.

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Akaryakıt fiyatlarına dev zam: Tarih verildi - Resim: 4

2,45 TL'LİK ARTIŞ BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatına 2,45 TL zam yapılması öngörülüyor.

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Akaryakıt fiyatlarına dev zam: Tarih verildi - Resim: 5

Artışın pompaya yansımasıyla birlikte, özellikle maliyet avantajı nedeniyle otogaz tercih eden sürücülerin bütçesi bir kez daha zorlanacak.

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Akaryakıt fiyatlarına dev zam: Tarih verildi - Resim: 6

BENZİN VE MOTORİNDE SON DURUM

Akaryakıt ürünlerinde son olarak cuma günü motorinin litre fiyatına 3,70 TL zam uygulanmıştı. Son güncellemelerle birlikte büyükşehirlerdeki akaryakıt fiyatları şu seviyelerde seyrediyor:

Motorin: İstanbul'da litre fiyatı yaklaşık 80,94 TL

Benzin: İstanbul'da litre fiyatı yaklaşık 67,13 TL

Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak

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Akaryakıt fiyatlarına dev zam: Tarih verildi - Resim: 7

KÜRESEL KRİZLER VE DÖVİZ KURU FİYATLARI TIRMANDIRIYOR

Akaryakıt fiyatlarındaki durdurulamayan yükselişin arkasında küresel çaptaki askeri ve siyasi gerilimler yatıyor. ABD ile İran arasındaki sıcak çatışmalar, Yemen-Suudi Arabistan hattındaki gerginlik ve Ukrayna-Rusya savaşının getirdiği belirsizlikler Brent petrol fiyatlarını yukarı taşırken; iç piyasadaki döviz kuru hareketliliği de zamları tetikleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.

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