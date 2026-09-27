AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, deprem sonrası kentte devam eden konut ve iş yeri teslimlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekti.
AK Partili vekilden dikkat çeken itiraf: 'Puan kaybediyoruz'
AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, deprem konutlarının tesliminde yaşanan aksaklıklara ve konteynerlerde faaliyet gösteren esnafın tahliye edilmek istenmesine dikkat çekti. Tüfenkci'den dikkat çeken itiraf geldi.Kaynak: Diğer
Sözcü'nün haberine göre, Tüfenkci, konteynerlerde ticaretini sürdüren esnafın iş yerleri teslim edilmeden tahliye edilmek istenmesine de tepki gösterdi.
AK Parti Malatya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Tüfenkci, yaşanan aksaklıkların görmezden gelinmemesi gerektiğini belirterek, kış öncesinde teslim edilmeyen konutların takip edilmesi gerektiğini söyledi.
"TESLİM ETMEDİĞİMİZ BİR SÜRÜ KONUT VAR"
Deprem konutlarının teslim süreçlerine değinen Tüfenkci, kentte bazı konutların tamamlanmasına rağmen hak sahiplerine teslim edilemediğini ifade etti.
Tüfenkci, “Sorunlar yok mu? Var. Değerli arkadaşlar, gözlerimizi de kapamamamız lazım” diyerek, “Daha kuralarını çektik, evlerini teslim etmediğimiz bir sürü konut var. Kış geliyor, takip etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.
Tüfenkci ayrıca teslim edilen konutlarda da bazı sıkıntıların bulunduğunu belirterek bunların giderilmesi gerektiğini söyledi. Kırsalda konutların tamamlandığı ancak çeşitli nedenlerle henüz teslim edilemediği değerlendirmesinde bulundu.
KONTEYNERDEKİ ESNAF İÇİN "ÇIKIN" BASKISI
Tüfenkci'nin gündeme getirdiği bir diğer konu ise konteynerlerde ticaretini sürdüren esnafın durumu oldu.
İş yerleri henüz tamamlanmadan konteynerlerin boşaltılmasının yeni bir mağduriyet oluşturabileceğini belirten Tüfenkci, iş yeri teslim edilmeyen hak sahiplerine “Çıkın” denilmesinin çözüm olmadığını söyledi.
Tüfenkci, “Adam diyor ki 'Dükkanımı daha teslim etmediniz.' Gezdiğimizde... Ne olacak? 'Çıkın' demek kolay. O insanlara dükkanlarını teslim edip oturtmamız lazım” dedi.
"AK PARTİ OLARAK PUAN KAYBEDİYORUZ"
Tüfenkci, konuşmasının son bölümünde belediyelerin vatandaşın sorunlarına yönelik hizmetlerinin partiye yansıdığını belirtti.
Yol, su, temizlik ve imar gibi sorunların çözülememesi durumunda bunun AK Parti'ye yansıdığını ifade eden Tüfenkci, sözlerini “Ama veremezlerse, o suyu bağlayamazlarsa, o yol yamayı yapamazlarsa, o çöpü alamazlarsa veya o imar sorununu çözemezlerse hep beraber AK Parti olarak puan kaybediyoruz” diyerek tamamladı.
Tüfenkci, belediye başkanlarının sahadaki çalışmalarına da değinerek teşkilatın vatandaşın sorunlarına duyarlı olması gerektiğini vurguladı.