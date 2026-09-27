Yeniçağ Gazetesi
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AK Partili vekilden dikkat çeken itiraf: 'Puan kaybediyoruz'

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, deprem konutlarının tesliminde yaşanan aksaklıklara ve konteynerlerde faaliyet gösteren esnafın tahliye edilmek istenmesine dikkat çekti. Tüfenkci'den dikkat çeken itiraf geldi.

Kaynak: Diğer
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AK Partili vekilden dikkat çeken itiraf: 'Puan kaybediyoruz' - Resim: 1

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, deprem sonrası kentte devam eden konut ve iş yeri teslimlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekti.

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AK Partili vekilden dikkat çeken itiraf: 'Puan kaybediyoruz' - Resim: 2

Sözcü'nün haberine göre, Tüfenkci, konteynerlerde ticaretini sürdüren esnafın iş yerleri teslim edilmeden tahliye edilmek istenmesine de tepki gösterdi.

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AK Partili vekilden dikkat çeken itiraf: 'Puan kaybediyoruz' - Resim: 3

AK Parti Malatya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Tüfenkci, yaşanan aksaklıkların görmezden gelinmemesi gerektiğini belirterek, kış öncesinde teslim edilmeyen konutların takip edilmesi gerektiğini söyledi.

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AK Partili vekilden dikkat çeken itiraf: 'Puan kaybediyoruz' - Resim: 4

"TESLİM ETMEDİĞİMİZ BİR SÜRÜ KONUT VAR"

Deprem konutlarının teslim süreçlerine değinen Tüfenkci, kentte bazı konutların tamamlanmasına rağmen hak sahiplerine teslim edilemediğini ifade etti.

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AK Partili vekilden dikkat çeken itiraf: 'Puan kaybediyoruz' - Resim: 5

Tüfenkci, “Sorunlar yok mu? Var. Değerli arkadaşlar, gözlerimizi de kapamamamız lazım” diyerek, “Daha kuralarını çektik, evlerini teslim etmediğimiz bir sürü konut var. Kış geliyor, takip etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

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AK Partili vekilden dikkat çeken itiraf: 'Puan kaybediyoruz' - Resim: 6

Tüfenkci ayrıca teslim edilen konutlarda da bazı sıkıntıların bulunduğunu belirterek bunların giderilmesi gerektiğini söyledi. Kırsalda konutların tamamlandığı ancak çeşitli nedenlerle henüz teslim edilemediği değerlendirmesinde bulundu.

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AK Partili vekilden dikkat çeken itiraf: 'Puan kaybediyoruz' - Resim: 7

KONTEYNERDEKİ ESNAF İÇİN "ÇIKIN" BASKISI

Tüfenkci'nin gündeme getirdiği bir diğer konu ise konteynerlerde ticaretini sürdüren esnafın durumu oldu.

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AK Partili vekilden dikkat çeken itiraf: 'Puan kaybediyoruz' - Resim: 8

İş yerleri henüz tamamlanmadan konteynerlerin boşaltılmasının yeni bir mağduriyet oluşturabileceğini belirten Tüfenkci, iş yeri teslim edilmeyen hak sahiplerine “Çıkın” denilmesinin çözüm olmadığını söyledi.

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AK Partili vekilden dikkat çeken itiraf: 'Puan kaybediyoruz' - Resim: 9

Tüfenkci, “Adam diyor ki 'Dükkanımı daha teslim etmediniz.' Gezdiğimizde... Ne olacak? 'Çıkın' demek kolay. O insanlara dükkanlarını teslim edip oturtmamız lazım” dedi.

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AK Partili vekilden dikkat çeken itiraf: 'Puan kaybediyoruz' - Resim: 10

"AK PARTİ OLARAK PUAN KAYBEDİYORUZ"

Tüfenkci, konuşmasının son bölümünde belediyelerin vatandaşın sorunlarına yönelik hizmetlerinin partiye yansıdığını belirtti.

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AK Partili vekilden dikkat çeken itiraf: 'Puan kaybediyoruz' - Resim: 11

Yol, su, temizlik ve imar gibi sorunların çözülememesi durumunda bunun AK Parti'ye yansıdığını ifade eden Tüfenkci, sözlerini “Ama veremezlerse, o suyu bağlayamazlarsa, o yol yamayı yapamazlarsa, o çöpü alamazlarsa veya o imar sorununu çözemezlerse hep beraber AK Parti olarak puan kaybediyoruz” diyerek tamamladı.

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AK Partili vekilden dikkat çeken itiraf: 'Puan kaybediyoruz' - Resim: 12

Tüfenkci, belediye başkanlarının sahadaki çalışmalarına da değinerek teşkilatın vatandaşın sorunlarına duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

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