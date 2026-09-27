AK Partili vekilden dikkat çeken itiraf: 'Puan kaybediyoruz'

Yol, su, temizlik ve imar gibi sorunların çözülememesi durumunda bunun AK Parti'ye yansıdığını ifade eden Tüfenkci, sözlerini “Ama veremezlerse, o suyu bağlayamazlarsa, o yol yamayı yapamazlarsa, o çöpü alamazlarsa veya o imar sorununu çözemezlerse hep beraber AK Parti olarak puan kaybediyoruz” diyerek tamamladı.