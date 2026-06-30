Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AK Parti'den gurbetçilere emekli maaşı ve askerlik kıyağı: Meclis'e sunulacak

AK Parti'den gurbetçilere emekli maaşı ve askerlik kıyağı: Meclis'e sunulacak

AK Parti, gurbetçilere yönelik askerlik muafiyeti ve emekli maaşlarından yapılan kesintilerin kaldırılması teklifini TBMM'ye sunmaya hazırlanıyor

Kaynak: Diğer
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AK Parti'den gurbetçilere emekli maaşı ve askerlik kıyağı: Meclis'e sunulacak - Resim: 1

Meclis'e sunulacak Askeralma Kanunu'nda değişiklik teklifiyle çifte vatandaşlık hakkına sahip olup yaşadıkları ülkede zorunlu askerlik görevini yerine getirenlerin, aynı yükümlülüğü Türkiye'de yeniden yerine getirmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

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AK Parti'den gurbetçilere emekli maaşı ve askerlik kıyağı: Meclis'e sunulacak - Resim: 2

Mevcut uygulamada, bazı ülkelerle yapılan ikili anlaşmalar kapsamında askerlik hizmeti Türkiye'de tanınabiliyor.

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AK Parti'den gurbetçilere emekli maaşı ve askerlik kıyağı: Meclis'e sunulacak - Resim: 3

Teklifle hangi ülkelerde yaşayan Türklerin faydalanabileceğini belirleme yetkisiyse Milli Savunma Bakanlığında olacak. Yapılacak düzenlemeden yaklaşık 400 bin kişinin faydalanacağı belirtiliyor.

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AK Parti'den gurbetçilere emekli maaşı ve askerlik kıyağı: Meclis'e sunulacak - Resim: 4

GURBETÇİLERE 'EMEKLİLİK' DÜZENLEMESİ

Haber Global'in aktardığına göre, hazırlanan pakette, gurbetçilere yönelik bir diğer önemli düzenleme ise emeklilik alanında olacak.

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AK Parti'den gurbetçilere emekli maaşı ve askerlik kıyağı: Meclis'e sunulacak - Resim: 5

Yurtdışı borçlanması yoluyla emekli olanların, Türkiye'de çalışmaları halinde emekli aylıklarının kesilmesine son verilmesi planlanıyor.

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AK Parti'den gurbetçilere emekli maaşı ve askerlik kıyağı: Meclis'e sunulacak - Resim: 6

Böylece yurtdışı borçlanmasıyla emekli olanların da Türkiye'deki diğer emeklilerle aynı haklardan yararlanması hedefleniyor.

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