Yeniçağ Gazetesi
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Aile karşı çıktı, öfkesini kardeşten çıkardı: Evin önünde ölüm nöbeti

Güngören'de evlenmek istediği yabancı uyruklu kızın ailesi karşı çıkınca gözü dönen M.D., sokakta pusu kurduğu 21 yaşındaki erkek kardeş Hazem Muhammed'i silahla vurarak öldürdü.

Kaynak: DHA
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Aile karşı çıktı, öfkesini kardeşten çıkardı: Evin önünde ölüm nöbeti - Resim: 1

Güngören’de evlenmek istediği kızın erkek kardeşi Hazem Muhammed (21) ile tartışan M.D. silahla ateş açtı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Hazem Muhammed ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. M.D.'nin Hazem Muhammed'in ablasıyla evlenmek istediği ve ailelerin buna karşı çıktığı iddia edildi.

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Aile karşı çıktı, öfkesini kardeşten çıkardı: Evin önünde ölüm nöbeti - Resim: 2

Mareşal Çakmak Mahallesi Vardar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, M.D., evlenmek istediği kızın ailesinin evinin önüne gitti. İddiaya göre ailelerin izin vermemesi nedeniyle M.D. uzun süredir evlenmek istediği kızın ailesiyle sorun yaşıyordu.

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Aile karşı çıktı, öfkesini kardeşten çıkardı: Evin önünde ölüm nöbeti - Resim: 3
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Aile karşı çıktı, öfkesini kardeşten çıkardı: Evin önünde ölüm nöbeti - Resim: 4

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.D., yanında bulunan silahı çıkararak Muhammed'e ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Muhammed yere yığılırken, şüpheli motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Aile karşı çıktı, öfkesini kardeşten çıkardı: Evin önünde ölüm nöbeti - Resim: 5

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Hazem Muhammed, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Aile karşı çıktı, öfkesini kardeşten çıkardı: Evin önünde ölüm nöbeti - Resim: 6

Muhammed, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, kaçan şüpheli M.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Aile karşı çıktı, öfkesini kardeşten çıkardı: Evin önünde ölüm nöbeti - Resim: 7

M.D.'nin Hazem Muhammed'in ablasıyla evlenmek istediği ve yabancı uyruklu olan ailelerin bu duruma karşı çıktığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Aile karşı çıktı, öfkesini kardeşten çıkardı: Evin önünde ölüm nöbeti - Resim: 8
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Aile karşı çıktı, öfkesini kardeşten çıkardı: Evin önünde ölüm nöbeti - Resim: 9
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Aile karşı çıktı, öfkesini kardeşten çıkardı: Evin önünde ölüm nöbeti - Resim: 10
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Aile karşı çıktı, öfkesini kardeşten çıkardı: Evin önünde ölüm nöbeti - Resim: 11
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