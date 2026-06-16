Aile karşı çıktı, öfkesini kardeşten çıkardı: Evin önünde ölüm nöbeti

Güngören’de evlenmek istediği kızın erkek kardeşi Hazem Muhammed (21) ile tartışan M.D. silahla ateş açtı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Hazem Muhammed ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. M.D.'nin Hazem Muhammed'in ablasıyla evlenmek istediği ve ailelerin buna karşı çıktığı iddia edildi.