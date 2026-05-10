Ahu Yağtu nikah masasına oturuyor: Cem Yılmaz nafakadan kurtuluyor

AŞK YAŞ FARKI DİNLEMEDİ
47 yaşındaki Ahu Yağtu ile 34 yaşındaki oyuncu Bora Cengiz arasındaki ilişki, ilk günden bu yana yaş farkı nedeniyle sosyal medyada mercek altına alınmıştı.
Eleştirilere kulak asmadan birlikteliklerini sürdüren çiftin, bu yaz dünyaevine girmek için hazırlıklara başladığı magazin kulislerine bomba gibi düştü.
10 BİN DOLARLIK NAFAKA ENGEL Mİ?
Ahu Yağtu’nun, 2013 yılında boşandığı Cem Yılmaz’dan aldığı aylık 10 bin dolarlık nafaka, bu evlilik kararının önündeki en büyük finansal soru işareti olarak görülüyor.
Konuyla ilgili "Gel Konuşalım" programında çarpıcı bir yorum yapan sunucu Ece Erken, ilginç bir iddia ortaya attı:
"Nafaka ile ilgili yeni bir düzenleme gündemde. Eğer bu düzenleme hayata geçmezse, Ahu Yağtu aylık 10 bin dolar nafaka almaya devam eder. Bu durumda nafaka hakkını kaybetmemek için resmi olarak evlenmeyebilir, beraber yaşamayı tercih edebilirler."
CEM YILMAZ, AHU YAĞTU'A NAFAKA ÖDEMEKTEN KURTULUYOR MU?
Cem Yılmaz, yıllardır nafakanın düşürülmesi için hukuk mücadelesi veriyor. Türk Medeni Kanunu'na göre, nafaka alan tarafın yeniden evlenmesi durumunda "yoksulluk nafakası" kendiliğinden sona eriyor.
Ahu Yağtu ve Bora Cengiz resmi nikah masasına oturursa, ünlü komedyen yıllardır ödediği yüksek meblağlı nafakadan yasal olarak kurtulmuş olacak.
GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA
Ahu Yağtu ve Bora Cengiz çiftinden evlilik iddialarına yönelik henüz resmi bir yalanlama veya doğrulama gelmedi. Magazin dünyası, Ahu Yağtu'un Cem Yılmaz'dan aldığı 10 bin dolarlık nafaka hakkından vazgeçip "evet" deyip demeyeceğini merakla bekliyor.