Başrollerini Ahmet Kural ve Hande Soral’ın paylaştığı yapımın yeni sezon tarihi de resmi olarak açıklandı. Bu duyurunun ardından dizinin takipçileri, yeni sezonun yayın günü, saati ve hangi platformdan izlenebileceği gibi detayları araştırmaya başladı.
Ahmet Kural’lı Gassal geri dönüyor: 3. sezon detayları açıklandı
TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden yayınlanan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesi yakalayan Gassal dizisi, üçüncü sezonuyla yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.Derleyen: Cemile Kurel
Kendine has anlatımıyla dikkat çeken Gassal, uzun bir aranın ardından üçüncü sezonuyla geri dönüyor. Özellikle sosyal medyada sıkça dile getirilen “Yeni sezon ne zaman?” sorusu da yanıt bulmuş durumda.
Başrolde yer alan Ahmet Kural’ın hayat verdiği karakter üzerinden ilerleyen hikâye, ölüm kavramını ironik ve yer yer mizahi bir bakış açısıyla ele alarak izleyiciye farklı bir deneyim sunuyor. Yeni sezonda da hem düşündüren hem de eğlendiren bir anlatımın devam etmesi bekleniyor.
GASSAL 3. SEZON YAYIN TARİHİ
Merakla beklenen üçüncü sezon için resmi açıklama yapıldı. Buna göre Gassal’ın yeni sezonu 10 Nisan 2026 tarihinde izleyiciyle buluşacak. Dizi, bu tarihten itibaren tabii platformu üzerinden yayınlanacak. Yeni sezonda da başrollerde Ahmet Kural ve Hande Soral yer almaya devam edecek.
NEREDEN VE NASIL İZLENİR?
Gassal’ın üçüncü sezonunu izlemek isteyenler, diziyi tabii platformu üzerinden takip edebilecek. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında erişime açık olan platform, kullanıcılarına istedikleri zaman izleme imkânı sunuyor. Diziyi izlemek için tabii uygulamasını mobil cihazlara indirmeniz ya da resmi internet sitesi üzerinden üyelik oluşturmanız yeterli.
OYUNCU KADROSU
Yeni sezonda güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Ahmet Kural’ın canlandırdığı ‘Baki’ karakterinin hikâyesi devam ederken, Hande Soral da ‘Nihan’ rolüyle yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Kadroya bu sezon Öykü Gürman, Emir Benderlioğlu, Erdal Cindoruk ve Ebru Cündübeyoğlu gibi isimler de dahil oluyor.