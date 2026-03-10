UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray ile Premier Lig ekibi Liverpool karşı karşıya geliyor.
Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Liverpool maçı tahmini... Taraftar bu sefer kızacak
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında evinde Liverpool’u ağırlıyor. Ahmet Çakar, maçla ilgili skor tahmininde bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu kez kızacak. Detaylar haberimizde…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.
Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar’ın sözleri Galatasaraylı taraftarları sinirlendirdi.
Kritik maça dair tahminde bulunan Çakar, sarı-kırmızılıların farklı kaybedeceğini söyledi.
Ahmet Çakar “Galatasaray için çok kötü bir gece olacak. Seviniyor muyum? Asla. Keşke Galatasaray 5-0 yense ama çekirge 1, 2 sıçrar ama üçüncüsünde sıçramaz. Futbolun doğal dinamiği” dedi.
Galatasaray Farklı Kaybeder
Skor tahmininde bulunan Çakar, “Galatasaray iki tane deve karşı çok başarılı sonuçlar aldı. Biri Liverpool ve biri de Juventus. Galatasaray'ı dramatik ve acı bir gece bekliyor. Galatasaray, en az 2-3 fark ve üzeri kaybeder” sözlerini sarf etti.
Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Liverpool'u konuk eden Galatasaray, Victor Osimhen'in kaydettiği golle sahadan galibiyetle ayrılmıştı.
Rövanş maçı ise önümüzdeki hafta Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak.