Yeniçağ Gazetesi
10 Mart 2026 Salı
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Liverpool maçı tahmini... Taraftar bu sefer kızacak

Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Liverpool maçı tahmini... Taraftar bu sefer kızacak

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında evinde Liverpool’u ağırlıyor. Ahmet Çakar, maçla ilgili skor tahmininde bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu kez kızacak. Detaylar haberimizde…

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Liverpool maçı tahmini... Taraftar bu sefer kızacak - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray ile Premier Lig ekibi Liverpool karşı karşıya geliyor.

1 11
Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Liverpool maçı tahmini... Taraftar bu sefer kızacak - Resim: 2

Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.

2 11
Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Liverpool maçı tahmini... Taraftar bu sefer kızacak - Resim: 3

Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar’ın sözleri Galatasaraylı taraftarları sinirlendirdi.

3 11
Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Liverpool maçı tahmini... Taraftar bu sefer kızacak - Resim: 4

Kritik maça dair tahminde bulunan Çakar, sarı-kırmızılıların farklı kaybedeceğini söyledi.

4 11
Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Liverpool maçı tahmini... Taraftar bu sefer kızacak - Resim: 5

Ahmet Çakar “Galatasaray için çok kötü bir gece olacak. Seviniyor muyum? Asla. Keşke Galatasaray 5-0 yense ama çekirge 1, 2 sıçrar ama üçüncüsünde sıçramaz. Futbolun doğal dinamiği” dedi.

5 11
Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Liverpool maçı tahmini... Taraftar bu sefer kızacak - Resim: 6

Galatasaray Farklı Kaybeder

Skor tahmininde bulunan Çakar, “Galatasaray iki tane deve karşı çok başarılı sonuçlar aldı. Biri Liverpool ve biri de Juventus. Galatasaray'ı dramatik ve acı bir gece bekliyor. Galatasaray, en az 2-3 fark ve üzeri kaybeder” sözlerini sarf etti.

6 11
Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Liverpool maçı tahmini... Taraftar bu sefer kızacak - Resim: 7

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Liverpool'u konuk eden Galatasaray, Victor Osimhen'in kaydettiği golle sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

7 11
Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Liverpool maçı tahmini... Taraftar bu sefer kızacak - Resim: 8

Rövanş maçı ise önümüzdeki hafta Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak.

8 11
Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Liverpool maçı tahmini... Taraftar bu sefer kızacak - Resim: 9
9 11
Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Liverpool maçı tahmini... Taraftar bu sefer kızacak - Resim: 10
10 11
Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Liverpool maçı tahmini... Taraftar bu sefer kızacak - Resim: 11
11 11
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro