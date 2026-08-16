Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu mücadelede hakem kararları maçın önüne geçti.
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçının ardından olay çıkış: "Skandal karar"
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği deplasmanında puan kaybettiği karşılaşmanın ardından eski hakem Ahmet Çakar, maçın en çok konuşulan pozisyonuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli yorumcunun özellikle VAR hakemine yönelik sözleri kısa sürede gündem oldu.Kaynak: Haber Merkezi
Karşılaşmanın ardından Libero YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan eski hakem Ahmet Çakar, özellikle ikinci yarıda yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonuyla ilgili çok sert ifadeler kullandı.
VAR hakemine sert eleştiri
Ahmet Çakar, mücadelenin 71. dakikasında yaşanan pozisyonda Fenerbahçe lehine penaltı verilmesi gerektiğini savundu.
İskoç VAR hakemini hedef alan Çakar, orta hakemin pozisyonu kaçırabileceğini ancak VAR odasının bu pozisyonda devreye girmemesini anlamlandıramadığını söyledi.
Deneyimli yorumcu, bu kararın maçın kaderini etkileyen en önemli anlardan biri olduğunu dile getirirken, pozisyonun yoruma açık olmadığını ifade etti.
"Yüzde 100 penaltıyı yediler"
Tartışmalı pozisyonla ilgili Ahmet Çakar şu ifadeleri kullandı:
"71. dakikada Talisca'nın çektiği şutta top Gençlerbirliği futbolcusunun eline çarpıyor. Oyuncunun eli açık, temas var, net gözüküyor. Hakem göremeyebilir ama peki bu VAR niye var? VAR hakemi hangi akla ziyan sebeple hakemi 'Bak, burada elle oynama var, temas var' diye niye çağırmadı? Bu yoruma açık bir pozisyon falan değil. Çünkü el doğal konumunda değil. Hakem, Fenerbahçe'nin yüzde 100 penaltısını yedi."
Tartışmaların odağındaki pozisyon
Karşılaşmanın 71. dakikasında Anderson Talisca'nın şutunda topun Gençlerbirliği savunmacısının eline çarpmasının ardından Fenerbahçeli futbolcular uzun süre penaltı itirazında bulundu.
Ancak maçın hakemi oyunu devam ettirirken, VAR'dan da inceleme tavsiyesi gelmedi. Bu karar, maçın ardından futbol kamuoyunda en çok tartışılan pozisyonlardan biri haline geldi.
Fenerbahçe sezona mağlubiyetle başladı
Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak yeni sezona puansız başladı.
Mücadelenin ardından alınan sonuç kadar hakem kararları da gündemi meşgul ederken, özellikle 71. dakikadaki penaltı pozisyonu spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.