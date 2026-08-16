Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçının ardından olay çıkış: "Skandal karar"

"71. dakikada Talisca'nın çektiği şutta top Gençlerbirliği futbolcusunun eline çarpıyor. Oyuncunun eli açık, temas var, net gözüküyor. Hakem göremeyebilir ama peki bu VAR niye var? VAR hakemi hangi akla ziyan sebeple hakemi 'Bak, burada elle oynama var, temas var' diye niye çağırmadı? Bu yoruma açık bir pozisyon falan değil. Çünkü el doğal konumunda değil. Hakem, Fenerbahçe'nin yüzde 100 penaltısını yedi."