Ahmet Çakar'dan Beşiktaş taraftarını kızdıracak yorum: İşte o sözler

"Kadrosu yetersiz"

Ahmet Çakar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş Hradec Kralove'yi İstanbul'da geçer, problem yok. Fakat Beşiktaş'ın kadrosu Fenerbahçe'nin de, Galatasaray'ın da, Trabzonspor'un da altında. Çok net söylüyorum.