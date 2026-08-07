Yeniçağ Gazetesi
08 Ağustos 2026 Cumartesi
İstanbul 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Ahmet Çakar'dan Beşiktaş taraftarını kızdıracak yorum: İşte o sözler

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş taraftarını kızdıracak yorum: İşte o sözler

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, UEFA Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ın kadro kalitesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş taraftarını kızdıracak yorum: İşte o sözler - Resim: 1

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hradec Kralove'yi Semih Kılıçsoy'un 80. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

1 7
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş taraftarını kızdıracak yorum: İşte o sözler - Resim: 2

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla birlikte 2026-2027 sezonunda oynadığı üçüncü resmi maçını da kazanırken, kalesini de gole kapatmayı başardı.

2 7
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş taraftarını kızdıracak yorum: İşte o sözler - Resim: 3

Ahmet Çakar'dan dikkat çeken değerlendirme

Karşılaşmanın ardından eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın performansını değerlendirirken kadro kalitesine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

3 7
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş taraftarını kızdıracak yorum: İşte o sözler - Resim: 4

Çakar, Beşiktaş'ın tur için avantaj yakaladığını belirtmesine rağmen mevcut kadronun ezeli rakiplerinin gerisinde olduğunu savundu.

4 7
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş taraftarını kızdıracak yorum: İşte o sözler - Resim: 5

"Kadrosu yetersiz"

Ahmet Çakar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş Hradec Kralove'yi İstanbul'da geçer, problem yok. Fakat Beşiktaş'ın kadrosu Fenerbahçe'nin de, Galatasaray'ın da, Trabzonspor'un da altında. Çok net söylüyorum.

5 7
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş taraftarını kızdıracak yorum: İşte o sözler - Resim: 6

Bana 4 büyükten sezon sonunda en altta kim olur derseniz Beşiktaş derim. Zira kadrosu yetersiz."

6 7
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş taraftarını kızdıracak yorum: İşte o sözler - Resim: 7

Çakar'ın açıklamaları, Beşiktaş'ın Avrupa'daki galibiyetine rağmen siyah-beyazlı ekibin sezon içerisindeki lig performansına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro