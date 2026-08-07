Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hradec Kralove'yi Semih Kılıçsoy'un 80. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş taraftarını kızdıracak yorum: İşte o sözler
Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, UEFA Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ın kadro kalitesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla birlikte 2026-2027 sezonunda oynadığı üçüncü resmi maçını da kazanırken, kalesini de gole kapatmayı başardı.
Ahmet Çakar'dan dikkat çeken değerlendirme
Karşılaşmanın ardından eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın performansını değerlendirirken kadro kalitesine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
Çakar, Beşiktaş'ın tur için avantaj yakaladığını belirtmesine rağmen mevcut kadronun ezeli rakiplerinin gerisinde olduğunu savundu.
"Kadrosu yetersiz"
Ahmet Çakar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş Hradec Kralove'yi İstanbul'da geçer, problem yok. Fakat Beşiktaş'ın kadrosu Fenerbahçe'nin de, Galatasaray'ın da, Trabzonspor'un da altında. Çok net söylüyorum.
Bana 4 büyükten sezon sonunda en altta kim olur derseniz Beşiktaş derim. Zira kadrosu yetersiz."
Çakar'ın açıklamaları, Beşiktaş'ın Avrupa'daki galibiyetine rağmen siyah-beyazlı ekibin sezon içerisindeki lig performansına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.