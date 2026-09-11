UEFA Şamponlar Ligi'nin ilk haftasında evinde Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de maçın ardından İsmail Kartal'ın görevinden bir daha geri dönmemek üzere istifa etmesi ve ardından tekrar takımın başında olacağının açıklanması tartışmaları beraberinde getirdi.
Ahmet Çakar İsmail Kartal'a fena patladı: 'Sen bir Fenerbahçe hainisin'
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifa ettikten sonra görevinin başına geri dönmesi bir numaralı gündem maddesi olarak tartışılmaya devam ediyor. Futbol yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar, İsmail Kartal'a istifa kararı üzerinden çok ağır sözlerle yüklendi.Furkan Çelik
AHMET ÇAKAR'DAN İSMAİL KARTAL'A AĞIR SÖZLER
Sarı lacivertli kulüpte üst üste yaşanan gelişmeler futbol kamoyunun bir numaralı gündem maddesi olurken eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar İsmail Kartal'a çok ağır sözlerle yüklendi.
Libero TV Youtube kanalında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Ahmet Çakar, İsmail Kartal'ı istifa etmesinden dolayı Fenerbahçe'ye hainlik etmekle suçlandı.
'EN MASUM İFADEYLE AĞIR KEPAZELİK'
Ahmet Çakar'ın İsmail Kartal yorumu şu şekilde:
"“Neresinden bakarsan bak son 24 saatte yaşananlar ağır kepazeliktir. En masum ifadeyle ağır kepazeliktir. Böyle bir rezilliği köy takımlarında görmezsin."
Bu rezilliğin baş müsebbibi yüzde 90 oranında İsmail Kartal’dır. Bayram değil seyran değil Aziz Yıldırım sana güvenmiş takımı teslim etmiş. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne girmiş takım. Roma gibi bir takım karşısında 3 puanı elinden kaçırmışsın.
'BU FENERBAHÇE'YE İHANETTİR'
"Sonra birden geri dönülmeyecek bir şekilde istifa ediyorsun. Bu Fenerbahçe’ye ihanettir. Bu Fenerbahçe sevgisi değildir. Sen Fenerbahçe’nin teknik direktörüsün duygusal olamazsın."
'BUNDAN SONRA HOKKABAZ LAFLARA SIĞINMASIN'
"Asıl sorun kesinlikle İsmail Kartal ve yönetim arasında. Bu da olabilir. Sezonun 5. haftasında Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasından sonra istifa etmek Fenerbahçe hainliğidir. Bundan sonra İsmail Kartal ‘Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe neferiyim’ gibi hokkabaz laflara sığınmasın."
'TAM ANLAMIYLA SKANDAL'
"İsmail Kartal’ın yaptığı aşırı sorumsuzluktur. Bu tam anlamıyla skandal, ağır bir kepazelik. Sen hangi sorumsuzlukla istifa ediyorsun. Hadi madem istifa ediyorsun, o zaman göreyim delikanlılığını dönme. Döndün mü bundan sonra zerre kadar İsmail Kartal’ın kredisi kalmamıştır."
'SEN BİR FENERBAHÇE HAİNİSİN'
"Bu sorumsuzluğu nasıl yaparsın! Sen Fenerbahçe’ye hainlik yapıyorsun, sen bir Fenerbahçe hainisin!"