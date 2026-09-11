Ahmet Çakar İsmail Kartal'a fena patladı: 'Sen bir Fenerbahçe hainisin'

'TAM ANLAMIYLA SKANDAL'

"İsmail Kartal’ın yaptığı aşırı sorumsuzluktur. Bu tam anlamıyla skandal, ağır bir kepazelik. Sen hangi sorumsuzlukla istifa ediyorsun. Hadi madem istifa ediyorsun, o zaman göreyim delikanlılığını dönme. Döndün mü bundan sonra zerre kadar İsmail Kartal’ın kredisi kalmamıştır."