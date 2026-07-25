Ahbap'a bağış yapan ünlüler ve bağış tutarları belli oldu: Dudak uçuklatan miktarlar

EN YÜKSEK TUTAR 2 MİLYON 692 BİN TL

En yüksek para bağışı tutarının Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün yaptığı 2 milyon 692 bin 515 TL olduğu, Acun Ilıcalı'nın ise 100 TIR su ve 5 milyon TL'lik eşya desteği sağladığı tespit edildi.