Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ahbap'a bağış yapan ünlüler ve bağış tutarları belli oldu: Dudak uçuklatan miktarlar

Ahbap'a bağış yapan ünlüler ve bağış tutarları belli oldu: Dudak uçuklatan miktarlar

Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma sürerken hangi ünlü isimlerin ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Ahbap'a bağış yapan ünlüler ve bağış tutarları belli oldu: Dudak uçuklatan miktarlar - Resim: 1

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiası ile ilgili soruşturmada ünlü isimlerin gerçekleştirdiği bağış miktarlarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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Ahbap'a bağış yapan ünlüler ve bağış tutarları belli oldu: Dudak uçuklatan miktarlar - Resim: 2

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.

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Ahbap'a bağış yapan ünlüler ve bağış tutarları belli oldu: Dudak uçuklatan miktarlar - Resim: 3

Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında Haluk Levent ve BaBala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi tutuklandı. 21 adli kontrollü şüpheli, 70 civarında müşteki bulunuyor.

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Ahbap'a bağış yapan ünlüler ve bağış tutarları belli oldu: Dudak uçuklatan miktarlar - Resim: 4

Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Fatih Koparan, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses'in ise ifadesine başvuruldu.

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Ahbap'a bağış yapan ünlüler ve bağış tutarları belli oldu: Dudak uçuklatan miktarlar - Resim: 5

‘KİŞİSEL HARCAMALAR YAPTI’

Çalışmalar devam ederken, derneğe yönelik hesaplara dair dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Sözcü'de yer alan habere göre, hesaplarda milyarlarca liralık para akışı görüntülenirken, Haluk Levent'in derneğe toplanan bağışları kişisel harcamalarında kullandığı ortaya çıktı.

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Ahbap'a bağış yapan ünlüler ve bağış tutarları belli oldu: Dudak uçuklatan miktarlar - Resim: 6

Hesap hareketlerinde bağış yapan ünlü isimlerin kimlikleri ve ne kadar bağış yaptıkları ortaya çıktı. Bazı isimlerin doğrudan Haluk Levent'in talebi üzerine Ahbap'a bağışta bulunduğu öğrenildi.

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Ahbap'a bağış yapan ünlüler ve bağış tutarları belli oldu: Dudak uçuklatan miktarlar - Resim: 7

EN YÜKSEK TUTAR 2 MİLYON 692 BİN TL

En yüksek para bağışı tutarının Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün yaptığı 2 milyon 692 bin 515 TL olduğu, Acun Ilıcalı'nın ise 100 TIR su ve 5 milyon TL'lik eşya desteği sağladığı tespit edildi.

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Ahbap'a bağış yapan ünlüler ve bağış tutarları belli oldu: Dudak uçuklatan miktarlar - Resim: 8

Tarkan, Gülşen, Ajda Pekkan, Sibel Can, Nuri Şahin ve Göze Akpınar'ın 1 milyon TL bağış yaptığı, en düşük bağış tutarının ise 100 bin TL olduğu görüldü.

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Ahbap'a bağış yapan ünlüler ve bağış tutarları belli oldu: Dudak uçuklatan miktarlar - Resim: 9

Acun Ilıcalı: 100 TIR su ve 5 milyon TL’lik eşya desteği

Cengiz Ünder: 2 milyon 692 bin 515 TL

Çağlar Söyüncü: 2 milyon 692 bin 515 TL

Can Yaman: 1 milyon 550 bin TL

Tarkan: 1 milyon TL

Gülşen: 1 milyon TL

Ajda Pekkan: 1 milyon TL

Sibel Can: 1 milyon TL

Nuri Şahin: 1 milyon TL

Göze Akpınar: 1 milyon TL

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Ahbap'a bağış yapan ünlüler ve bağış tutarları belli oldu: Dudak uçuklatan miktarlar - Resim: 10

Kıvanç Tatlıtuğ: 950 bin TL

Ozan Tufan: 800 bin TL

Nevzat Aydın: 750 bin TL

Cenk Tosun: 600 bin TL

Arda Turan: 500 bin TL

Çağrı Ergün: 500 bin TL

Danilo Zanna: 500 bin TL

Orhan Gencebay: 500 bin TL

Murat Boz: 500 bin TL

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Ahbap'a bağış yapan ünlüler ve bağış tutarları belli oldu: Dudak uçuklatan miktarlar - Resim: 11

Edis: 400 bin TL

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel: 400 bin TL

Hatice Şendil: 300 bin TL

Burak Yılmaz: 300 bin TL

Hakan Balta: 300 bin TL

Ali Ece: 250 bin TL

Danla Bilic: 250 bin TL

Mert Hakan Yandaş: 200 bin TL

Gülse Birsel: 200 bin TL

Kerem Bürsin: 200 bin TL

İbrahim Büyükak: 200 bin TL

Aras Bulut İynemli: 200 bin TL

Mustafa Ceceli: 200 bin TL

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Ahbap'a bağış yapan ünlüler ve bağış tutarları belli oldu: Dudak uçuklatan miktarlar - Resim: 12

Gülben Ergen: 150 bin TL

İrem Derici: 150 bin TL

Burak Deniz: 150 bin TL

Emre Kılınç: 150 bin TL

Hazal Kaya: 120 bin TL

Gökçe Bahadır: 100 bin TL

Ziynet Sali: 100 bin TL

Sarp Apak: 100 bin TL

Melis Sezen: 100 bin TL

Celil Nalçakan: 100 bin TL

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