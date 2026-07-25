"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiası ile ilgili soruşturmada ünlü isimlerin gerçekleştirdiği bağış miktarlarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Ahbap'a bağış yapan ünlüler ve bağış tutarları belli oldu: Dudak uçuklatan miktarlar
Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma sürerken hangi ünlü isimlerin ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı.Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.
Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında Haluk Levent ve BaBala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi tutuklandı. 21 adli kontrollü şüpheli, 70 civarında müşteki bulunuyor.
Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Fatih Koparan, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses'in ise ifadesine başvuruldu.
‘KİŞİSEL HARCAMALAR YAPTI’
Çalışmalar devam ederken, derneğe yönelik hesaplara dair dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Sözcü'de yer alan habere göre, hesaplarda milyarlarca liralık para akışı görüntülenirken, Haluk Levent'in derneğe toplanan bağışları kişisel harcamalarında kullandığı ortaya çıktı.
Hesap hareketlerinde bağış yapan ünlü isimlerin kimlikleri ve ne kadar bağış yaptıkları ortaya çıktı. Bazı isimlerin doğrudan Haluk Levent'in talebi üzerine Ahbap'a bağışta bulunduğu öğrenildi.
EN YÜKSEK TUTAR 2 MİLYON 692 BİN TL
En yüksek para bağışı tutarının Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün yaptığı 2 milyon 692 bin 515 TL olduğu, Acun Ilıcalı'nın ise 100 TIR su ve 5 milyon TL'lik eşya desteği sağladığı tespit edildi.
Tarkan, Gülşen, Ajda Pekkan, Sibel Can, Nuri Şahin ve Göze Akpınar'ın 1 milyon TL bağış yaptığı, en düşük bağış tutarının ise 100 bin TL olduğu görüldü.
Acun Ilıcalı: 100 TIR su ve 5 milyon TL’lik eşya desteği
Cengiz Ünder: 2 milyon 692 bin 515 TL
Çağlar Söyüncü: 2 milyon 692 bin 515 TL
Can Yaman: 1 milyon 550 bin TL
Tarkan: 1 milyon TL
Gülşen: 1 milyon TL
Ajda Pekkan: 1 milyon TL
Sibel Can: 1 milyon TL
Nuri Şahin: 1 milyon TL
Göze Akpınar: 1 milyon TL
Kıvanç Tatlıtuğ: 950 bin TL
Ozan Tufan: 800 bin TL
Nevzat Aydın: 750 bin TL
Cenk Tosun: 600 bin TL
Arda Turan: 500 bin TL
Çağrı Ergün: 500 bin TL
Danilo Zanna: 500 bin TL
Orhan Gencebay: 500 bin TL
Murat Boz: 500 bin TL
Edis: 400 bin TL
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel: 400 bin TL
Hatice Şendil: 300 bin TL
Burak Yılmaz: 300 bin TL
Hakan Balta: 300 bin TL
Ali Ece: 250 bin TL
Danla Bilic: 250 bin TL
Mert Hakan Yandaş: 200 bin TL
Gülse Birsel: 200 bin TL
Kerem Bürsin: 200 bin TL
İbrahim Büyükak: 200 bin TL
Aras Bulut İynemli: 200 bin TL
Mustafa Ceceli: 200 bin TL
Gülben Ergen: 150 bin TL
İrem Derici: 150 bin TL
Burak Deniz: 150 bin TL
Emre Kılınç: 150 bin TL
Hazal Kaya: 120 bin TL
Gökçe Bahadır: 100 bin TL
Ziynet Sali: 100 bin TL
Sarp Apak: 100 bin TL
Melis Sezen: 100 bin TL
Celil Nalçakan: 100 bin TL