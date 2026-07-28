Ahbap soruşturması için ifade verdiler... Ünlü isimler ne dedi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde adliyeye giden şarkıcılar Gülben Ergen ve Hayko Cepkin ile gazeteci Uğur Dündar ve oyuncu Elçin Sangu'nun ifade işlemleri tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılığın sorularını yanıtlayan isimlerin süreçle ilgili öne çıkan açıklamaları şu şekilde gerçekleşti: