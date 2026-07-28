İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde adliyeye giden şarkıcılar Gülben Ergen ve Hayko Cepkin ile gazeteci Uğur Dündar ve oyuncu Elçin Sangu'nun ifade işlemleri tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılığın sorularını yanıtlayan isimlerin süreçle ilgili öne çıkan açıklamaları şu şekilde gerçekleşti:
Ahbap soruşturması için ifade verdiler... Ünlü isimler ne dedi?
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Gülben Ergen, Hayko Cepkin, Uğur Dündar ve Elçin Sangu bilgi sahibi sıfatıyla adliyeye çağrıldı. İfadelerinin ardından adliyeden ayrılan ünlü isimler, süreçle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.Haber Merkezi
Uğur Dündar: İfade işleminin ardından sosyal medya hesabından bilgi veren usta gazeteci, görevli Cumhuriyet Savcısının sorularını içtenlikle yanıtladığını ifade etti.
Hayko Cepkin: Adliye binasına girişi sırasında kendisine soru sormak isteyen basın mensuplarına sert tepki gösteren ünlü sanatçı, haberlerin sunuluş şeklini eleştirerek tepkisini dile getirdi.
Gülben Ergen: Adliye girişinde yaptığı açıklamada bağış yaptığı için kendisini mağdur hissettiğini belirten Ergen, iyilikten maraz doğduğunu vurgulayarak yaşanan süreçten dolayı büyük üzüntü ve kırgınlık duyduğunu söyledi.
Ergen'in Avukatı: Müvekkilinin tanık sıfatıyla ifade verdiğini belirten avukat, derneğe bağış yaparak mağduriyet yaşayan binlerce insandan biri olarak soruşturmaya destek verdiklerini aktardı.
Soruşturma kapsamında daha önce de oyuncu Hazal Kaya ile gazeteciler Özlem Gürses, Ruşen Çakır, Ece Üner ve Fatih Portakal gibi çok sayıda tanınan ismin bilgilerine başvurulmuştu.