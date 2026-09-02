Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Ağustos ayı otomotiv verileri açıklandı: Beklentilerin altında kaldı

Ağustos ayı otomotiv verileri açıklandı: Beklentilerin altında kaldı

Ağustos ayında otomotiv pazarı yüzde 20,28 daralarak 81 bin 031 adede geriledi. Otomobil satışları yüzde 25,16 düşerken, hafif ticari araç satışı yüzde 0,34 arttı. İlk 8 ayda toplam pazar 719 bin 996 adet oldu. Pazardaki daha sert bir düşüşü hafif ticari araçlar frenledi.

Utku Beycan Utku Beycan
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Ağustos ayı otomotiv verileri açıklandı: Beklentilerin altında kaldı - Resim: 1

Ağustos ayında otomotiv pazarı yüzde 20,28 oranında küçülerek 81 bin 031 adede düştü. Otomobil satışlarındaki sert düşüş pazarı olumsuz etkiledi.

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Ağustos ayı otomotiv verileri açıklandı: Beklentilerin altında kaldı - Resim: 2

Düşüşün daha fazla derinleşmesini ise hafif ticari araç satışları engelledi. Yılın ilk 8 ayında toplam pazar gerilemeyi sürdürdü.

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Ağustos ayı otomotiv verileri açıklandı: Beklentilerin altında kaldı - Resim: 3

Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabı X üzerinden otomotiv verilerini paylaştı.

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Ağustos ayı otomotiv verileri açıklandı: Beklentilerin altında kaldı - Resim: 4

Otomobil satışları ağustos döneminde yüzde 25,16 azaldı. Toplam otomobil satışı 61 bin 529 seviyesine indi.

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Ağustos ayı otomotiv verileri açıklandı: Beklentilerin altında kaldı - Resim: 5

Hafif ticari araçlar pazar için dengeleyici oldu. Ağustosta hafif ticari araç satışları yüzde 0,34 yükseldi.

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Ağustos ayı otomotiv verileri açıklandı: Beklentilerin altında kaldı - Resim: 6

Satış rakamı 19 bin 502 adet olarak gerçekleşti. Bu artış toplam pazardaki sert düşüşü frenledi.

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Ağustos ayı otomotiv verileri açıklandı: Beklentilerin altında kaldı - Resim: 7

Sektördeki genel ağustos beklentisi 75 bin adet civarındaydı. Yılın ilk 8 aylık döneminde gerileme devam etti.

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Ağustos ayı otomotiv verileri açıklandı: Beklentilerin altında kaldı - Resim: 8

Toplam otomotiv pazarı yüzde 11,91 küçüldü. Satışlar 719 bin 996 adede düştü.

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Ağustos ayı otomotiv verileri açıklandı: Beklentilerin altında kaldı - Resim: 9

Otomobil pazarı ilk 8 ayda yüzde 13,78 daraldı. Otomobil satışı 564 bin 241 adet oldu.

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Ağustos ayı otomotiv verileri açıklandı: Beklentilerin altında kaldı - Resim: 10

Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,40 geriledi. Hafif ticari satışı 155 bin 755 adet seviyesinde kaldı.

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Ağustos ayı otomotiv verileri açıklandı: Beklentilerin altında kaldı - Resim: 11

2026 yılında otomotiv pazarındaki düşüşün ana sebebi otomobil satışları oldu. Hafif ticari araçlar ise pazardaki kaybın büyümesini önledi.

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