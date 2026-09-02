Ağustos ayında otomotiv pazarı yüzde 20,28 oranında küçülerek 81 bin 031 adede düştü. Otomobil satışlarındaki sert düşüş pazarı olumsuz etkiledi.
Ağustos ayı otomotiv verileri açıklandı: Beklentilerin altında kaldı
Ağustos ayında otomotiv pazarı yüzde 20,28 daralarak 81 bin 031 adede geriledi. Otomobil satışları yüzde 25,16 düşerken, hafif ticari araç satışı yüzde 0,34 arttı. İlk 8 ayda toplam pazar 719 bin 996 adet oldu. Pazardaki daha sert bir düşüşü hafif ticari araçlar frenledi.Utku Beycan
Düşüşün daha fazla derinleşmesini ise hafif ticari araç satışları engelledi. Yılın ilk 8 ayında toplam pazar gerilemeyi sürdürdü.
Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabı X üzerinden otomotiv verilerini paylaştı.
Otomobil satışları ağustos döneminde yüzde 25,16 azaldı. Toplam otomobil satışı 61 bin 529 seviyesine indi.
Hafif ticari araçlar pazar için dengeleyici oldu. Ağustosta hafif ticari araç satışları yüzde 0,34 yükseldi.
Satış rakamı 19 bin 502 adet olarak gerçekleşti. Bu artış toplam pazardaki sert düşüşü frenledi.
Sektördeki genel ağustos beklentisi 75 bin adet civarındaydı. Yılın ilk 8 aylık döneminde gerileme devam etti.
Toplam otomotiv pazarı yüzde 11,91 küçüldü. Satışlar 719 bin 996 adede düştü.
Otomobil pazarı ilk 8 ayda yüzde 13,78 daraldı. Otomobil satışı 564 bin 241 adet oldu.
Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,40 geriledi. Hafif ticari satışı 155 bin 755 adet seviyesinde kaldı.
2026 yılında otomotiv pazarındaki düşüşün ana sebebi otomobil satışları oldu. Hafif ticari araçlar ise pazardaki kaybın büyümesini önledi.