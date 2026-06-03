Kızılören ilçesine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Kisra Vadisi’nde yer alan ve yaklaşık 30 bin metrekarelik iki ayrı alanda yetişen ayı gülleri, her yıl kısa bir dönem boyunca açarak ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.
Afyon’un nadir çiçeği: Koparmanın cezası dudak uçuklatıyor
Afyonkarahisar’da her yıl mayıs ve haziran aylarında açan ve koruma altına alınan şakayık (ayı gülü) çiçeğini koparmanın cezası bu yıl 699 bin 245 TL olarak belirlendi. Bu türü zarar veren kurum ve kuruluşlara ise 3 milyon 496 bin 767 TL’ye kadar ceza uygulanıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin iş birliğiyle koruma altında tutulan bölge, özel statüyle izleniyor.
Latince adı Paeonia officinalis olan bu nadir bitkinin çoğalmasını sağlamak amacıyla alan fotokapanlar ve kameralarla sürekli gözetim altında tutuluyor.
Yetkililer, çiçeğin koparılması veya zarar görmesi durumunda yüksek para cezaları uygulandığını belirtiyor.
Sandıklı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Asım Yıldız ise yaptığı açıklamada, ayı gülünün her yıl aynı bölgede ve mevsiminde açtığını, endemik ve korunması gereken özel bir tür olduğunu vurguladı.
Yıldız ayrıca Gülyazı köyü çevresinin de fotokapanlarla koruma altında olduğunu ifade etti.