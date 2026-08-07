Adliye binasını dumanlar kaplamıştı: Başsavcılıktan açıklama geldi: Yanan dosyalar için UYAP detayı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye binasındaki yangınla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Başsavcılık Medya İletişim Bürosu kanalıyla yapılan açıklamada, yangının saat 18.46'da çıktığı bildirildi. 18.53'te kolluk, sağlık ve itfaiye görevlilerinin yangına müdahaleye başladığının belirtildiği açıklamada, "Adliyede gece görevlisi olarak çalışan A.T.'nin arşiv kısmında elektrik panosunda yangın çıktığını görmesi üzerine önce yangını söndürmeye çalışarak 2 yangın tüpünü boşaltmasından sonra dumandan etkilenerek kendini dışarı atmış ve sağlık görevlilerince ilk müdahale yapılarak hastaneye sevki sağlanmıştır.