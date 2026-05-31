Yeniçağ Gazetesi
31 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam Adım atan hayran kalıyor: Sıcaklardan kaçanların gizli sığınağı

Adım atan hayran kalıyor: Sıcaklardan kaçanların gizli sığınağı

Düzce’de etkili olan sıcak hava dalgası, vatandaşları serin sığınak arayışına yöneltti. Doğa harikası Sarıkaya Mağarası yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Adım atan hayran kalıyor: Sıcaklardan kaçanların gizli sığınağı - Resim: 1

Düzce’de etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar serinlemek için Sarıkaya Mağarası’na akın ediyor. Doğa harikası mağarayı ziyaret eden Melih Bektaş, mağaranın yoğun ilgi gördüğünü belirterek ziyaretçilerin iniş ve çıkış sırasında dikkatli olması gerektiğini söyledi.

1 10
Adım atan hayran kalıyor: Sıcaklardan kaçanların gizli sığınağı - Resim: 2

Düzce’de son günlerde etkisini artıran sıcak hava, vatandaşları serin ve doğal alanlara yönlendiriyor. Bu noktalardan biri olan Sarıkaya Mağarası, hem doğal güzelliği hem de serin havasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

2 10
Adım atan hayran kalıyor: Sıcaklardan kaçanların gizli sığınağı - Resim: 3

Sarıkaya Mağarası’nı ziyaret eden Melih Bektaş, bölgede yoğun bir ziyaretçi hareketliliği yaşandığını belirterek, "İnsanlar serinlemek için Sarıkaya Mağarası’na geliyor. Birkaç gündür Düzce’de yoğun bir sıcak var. Biz de serinlemek için Sarıkaya Mağarası’na geldik.

3 10
Adım atan hayran kalıyor: Sıcaklardan kaçanların gizli sığınağı - Resim: 4

Bayağı bir yoğunluk var. Mağaraya indik, muhteşem bir manzara bizi karşıladı. İnen kişilerin ciğer tempolarına dikkat etmeleri lazım.

4 10
Adım atan hayran kalıyor: Sıcaklardan kaçanların gizli sığınağı - Resim: 5

Bölgeye iniş ve çıkış yorucuydu. İçerisi serin olduğu için insanların yoğunluğu da söz konusu. İnsanlar akın akın bu doğa harikasını görmeye gelmeye devam ediyor" dedi.

5 10
Adım atan hayran kalıyor: Sıcaklardan kaçanların gizli sığınağı - Resim: 6

Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan Sarıkaya Mağarası, sıcak havalardan bunalan vatandaşların tercih ettiği doğal alanlar arasında yer alıyor.

6 10
Adım atan hayran kalıyor: Sıcaklardan kaçanların gizli sığınağı - Resim: 7
7 10
Adım atan hayran kalıyor: Sıcaklardan kaçanların gizli sığınağı - Resim: 8
8 10
Adım atan hayran kalıyor: Sıcaklardan kaçanların gizli sığınağı - Resim: 9
9 10
Adım atan hayran kalıyor: Sıcaklardan kaçanların gizli sığınağı - Resim: 10
10 10
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro