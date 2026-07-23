Adana'da ölümcül serinliğe son: Ailelere ceza geliyor: Ekipler sahaya indi

DSİ tarafından inşa edilen su yapılarının, hava sıcaklıklarının arttığı yaz aylarında üzücü boğulma haberlerine konu olabildiğini hatırlatan Mehmet Akif Kaygusuz, olası riskleri anlattı. Kaygusuz, “Su depolama ve iletim tesisleri serinlemek, yüzmek ve herhangi bir sebeple tesislere girenler için görünür ve görünmez birçok risk barındırmaktadır. Baraj ve göletler gibi depolama tesislerinin göl alanları engebeli bir araziye sahip olup, bu da su seviyesinde ani değişimlere ve doğal olarak boğulma riskini ortaya çıkarmaktadır. Üstelik bu engebeli arazilerde akarsu yataklarından gelen balçık vasfındaki malzemelerle kaplı olması da üzerine basılması durumunda kişiyi adeta bir tuzaklama gibi gölün dibine çekmektedir. Sulama kanalları da benzer tehlikeler barındırmakla birlikte kendine has özel riskler de taşımaktadır.