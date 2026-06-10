Adana'da dünya rekoru kırıldı: Guinness tescil etti

"ARI YOKSA HAYAT YOK"

Projenin mimarı Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen, oteli kurmalarındaki en büyük motivasyonun arı popülasyonunun devamlılığını sağlamak olduğunu vurguladı. Sezen yaptığı açıklamada, "Kozan, Türkiye’nin en fazla bal üreten ilçesi. 1995 yılından beri bu bölgede faaliyet gösteriyoruz. Son dönemdeki araştırmalar pestisit kalıntıları, doğal yaşam alanlarının azalması ve iklim krizi nedeniyle arı popülasyonunda ciddi bir azalma olduğunu gösteriyor. Biz de yaban arıları için yaklaşık 1 yıllık titiz bir çalışmayla bu yapıyı oluşturduk. Otelimizde 81 blok var ve her blok yüzlerce arıyı misafir edecek durumda. Temel amacımız yaban arıları ancak yolunu kaybetmiş bal arılarını da burada misafir edebileceğiz. Rekoru kırmak bizi çok mutlu etti ancak asıl derdimiz arıların yaşaması. Arı yoksa hayat yok" ifadelerini kullandı.