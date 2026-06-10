Yeniçağ Gazetesi
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Adana'da dünya rekoru kırıldı: Guinness tescil etti

Adana’nın Kozan ilçesinde ekolojik dengeyi korumak amacıyla hayata geçirilen "Dünyanın En Büyük Arı Oteli", Guinness Dünya Rekorları tarafından resmen tescil edildi. 15 metre uzunluğundaki devasa yapı, küresel arı ölümlerine dikkat çekmeyi ve azalan arı popülasyonunu korumayı hedefliyor.

Kaynak: DHA
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Adana'da dünya rekoru kırıldı: Guinness tescil etti - Resim: 1

Türkiye’nin en fazla bal üreten bölgesi olan Adana’nın Kozan ilçesi, tarihi bir başarıya ev sahipliği yapıyor. Anavarza Bal bünyesinde kurulan "Yaşasın Arılar" departmanının ilk büyük projesi olan "Arı Oteli", İngiltere’ye ait olan dünya rekorunu açık ara farkla kırarak Guinness Dünya Rekorları kitabına adını yazdırdı.

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Adana'da dünya rekoru kırıldı: Guinness tescil etti - Resim: 2

Kozan’daki çevreci üretim tesisinde inşa edilen yapı; Guinness Dünya Rekorları Hakemi ve Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici’nin gerçekleştirdiği resmi ölçüm ve incelemelerin ardından ‘dünya rekoru’ unvanını aldı. Düzenlenen törenle rekor sertifikası, Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen’e takdim edildi.

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Adana'da dünya rekoru kırıldı: Guinness tescil etti - Resim: 3

15 METRELİK DEVASA EKOLOJİK SIĞINAK

Dünya genelinde hızla artan arı ölümleri ve doğal yaşam alanlarının daralmasına dikkat çekmek amacıyla özel olarak tasarlanan arı oteli, boyutlarıyla göz dolduruyor:

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Adana'da dünya rekoru kırıldı: Guinness tescil etti - Resim: 4

Uzunluk: 15 metre

Yükseklik: 3 metre 20 santimetre

Derinlik: 50 santimetre

Toplam Alan: 45,63 metrekare

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Adana'da dünya rekoru kırıldı: Guinness tescil etti - Resim: 5

Ekosistemin sürdürülebilirliğinde hayati bir rol oynayan ancak koloni halinde yaşamayan "yalnız arı (yaban arısı)" türlerini hedefleyen proje; bu canlılar için bir gece barınağı, güvenli yuvalama alanı ve zorlu hava şartlarında kış koruması işlevi görecek.

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Adana'da dünya rekoru kırıldı: Guinness tescil etti - Resim: 6

Yapının üretiminde tamamen çevre dostu ve doğal materyaller tercih edildi. Sedir, meşe, ceviz, dut ve kızılçam gibi dayanıklı ağaç gövdelerinin yanı sıra kamış ve farklı odunsu malzemeler kullanılarak, bölgedeki farklı arı türlerinin yapısal ihtiyaçlarına uygun, korunaklı ve sürdürülebilir bir ekosistem alanı oluşturuldu.

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Adana'da dünya rekoru kırıldı: Guinness tescil etti - Resim: 7

"ARI YOKSA HAYAT YOK"

Projenin mimarı Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen, oteli kurmalarındaki en büyük motivasyonun arı popülasyonunun devamlılığını sağlamak olduğunu vurguladı. Sezen yaptığı açıklamada, "Kozan, Türkiye’nin en fazla bal üreten ilçesi. 1995 yılından beri bu bölgede faaliyet gösteriyoruz. Son dönemdeki araştırmalar pestisit kalıntıları, doğal yaşam alanlarının azalması ve iklim krizi nedeniyle arı popülasyonunda ciddi bir azalma olduğunu gösteriyor. Biz de yaban arıları için yaklaşık 1 yıllık titiz bir çalışmayla bu yapıyı oluşturduk. Otelimizde 81 blok var ve her blok yüzlerce arıyı misafir edecek durumda. Temel amacımız yaban arıları ancak yolunu kaybetmiş bal arılarını da burada misafir edebileceğiz. Rekoru kırmak bizi çok mutlu etti ancak asıl derdimiz arıların yaşaması. Arı yoksa hayat yok" ifadelerini kullandı.

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Adana'da dünya rekoru kırıldı: Guinness tescil etti - Resim: 8

15 YIL SONRA REKOR YENİDEN TÜRKİYE'DE

Guinness Dünya Rekorları Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici ise rekorun önemini şu sözlerle özetledi:

"2011 yılında İngiltere'de 16,56 metrekarelik arı oteliyle kırılan rekoru, bugün Anavarza Bal'ın inşa ettiği 45,63 metrekarelik arı oteliyle tescillemiş bulunuyoruz. Yeni rekortmenimizin tamamen ahşap ve doğal materyallerden oluşması gerekiyordu. Arı uzmanı eşliğinde yapılan incelemelerin ardından kriterlerin tam olarak karşılandığını belirledik ve ödülü takdim ettik. Bu anlamlı rekor, 15 yıl sonra yeniden Türkiye'ye gelmiş oldu."

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Adana'da dünya rekoru kırıldı: Guinness tescil etti - Resim: 9

Kozan'da yükselen bu ekolojik sığınak, hem arıcılık sektörü hem de küresel doğa koruma çalışmaları için büyük bir farkındalık adımı olarak kayıtlara geçti.

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