Acun Ilıcalı'yı zirveye taşıyan mülk icraya düştü: İstenen rakam dudak uçuklattı

Televizyon Tarihine Damga Vuran Marka Satılıyor
Türk televizyonuna damga vuran Endemol Shine Turkey markası, yaşanan finansal kriz sonrası 5 milyon TL muhammen bedelle icradan satışa çıkarıldı.Derleyen: Züleyha Öncü
Hürriyet'ten Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, Ankara 8. Genel İcra Dairesi tarafından satışa sunulan markanın muhammen bedeli 5 milyon TL olarak belirlendi.
Acun Ilıcalı’nın Yükselişinde Kilit Rol Oynadı
Acun Ilıcalı’nın kariyerinde dönüm noktası olan şirket,
Var mısın Yok musun ve Fear Factor gibi yapımlarla Türkiye’de reyting rekorları kırdı.
Ilıcalı, global formatları yerelleştirerek geniş kitlelere ulaştırdı ve televizyonculukta önemli bir başarı yakaladı.
Dev Formatların Sahibi
Şirket, dünya çapında
Big Brother,
Benzemez Kimse Sana
gibi birçok popüler formatın haklarını elinde bulunduruyordu.
Bu formatlar, uzun yıllar boyunca televizyon sektöründe büyük gelir ve izlenme başarısı sağladı.
Diziler Şirketi Krize Sürükledi
Başarılı yarışma formatlarına rağmen, şirketin Türkiye operasyonu özellikle dizi projeleri nedeniyle ciddi mali sıkıntılar yaşadı.
Başrol oyuncularından set çalışanlarına kadar ödemelerin yapılamaması, borç sarmalını büyüttü ve süreç iflas başvurusuna kadar ilerledi.
Küresel Satın Alma ve Türkiye’de Belirsizlik
2020 yılında Banijay Group, Endemol Shine’ı satın alarak dev bir içerik kütüphanesini bünyesine kattı.
Ancak bu birleşmeye rağmen Türkiye’deki hukuki ve mali süreç çözülemedi ve marka icra yoluyla satışa çıkarıldı.
Açık Artırma Tarihi Belli Oldu
İcra ilanına göre “Endemol Shine Turkey” markası için açık artırma 2 Haziran 2026 tarihinde saat 14:26’da başlayacak.
Türk televizyon tarihinde önemli bir yere sahip olan markanın bu bedelle satışa çıkması, sektörde büyük yankı uyandırdı.