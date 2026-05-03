Yeniçağ Gazetesi
03 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Acun Ilıcalı'yı zirveye taşıyan mülk icraya düştü: İstenen rakam dudak uçuklattı

Acun Ilıcalı'yı zirveye taşıyan mülk icraya düştü: İstenen rakam dudak uçuklattı

Türk televizyonuna damga vuran Endemol Shine Turkey markası, yaşanan finansal kriz sonrası 5 milyon TL muhammen bedelle icradan satışa çıkarıldı.

Züleyha Öncü Derleyen: Züleyha Öncü
Haberi Paylaş
Acun Ilıcalı'yı zirveye taşıyan mülk icraya düştü: İstenen rakam dudak uçuklattı - Resim: 1

Televizyon Tarihine Damga Vuran Marka Satılıyor
Dünyaca ünlü yapım şirketi Endemol Shine Group’un Türkiye ayağı olan Endemol Shine Turkey, yaşanan mali kriz sonrası icradan satışa çıkarıldı.

1 9
Acun Ilıcalı'yı zirveye taşıyan mülk icraya düştü: İstenen rakam dudak uçuklattı - Resim: 2

Hürriyet'ten Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, Ankara 8. Genel İcra Dairesi tarafından satışa sunulan markanın muhammen bedeli 5 milyon TL olarak belirlendi.

2 9
Acun Ilıcalı'yı zirveye taşıyan mülk icraya düştü: İstenen rakam dudak uçuklattı - Resim: 3

Acun Ilıcalı’nın Yükselişinde Kilit Rol Oynadı
Acun Ilıcalı’nın kariyerinde dönüm noktası olan şirket,
Var mısın Yok musun ve Fear Factor gibi yapımlarla Türkiye’de reyting rekorları kırdı.

3 9
Acun Ilıcalı'yı zirveye taşıyan mülk icraya düştü: İstenen rakam dudak uçuklattı - Resim: 4

Ilıcalı, global formatları yerelleştirerek geniş kitlelere ulaştırdı ve televizyonculukta önemli bir başarı yakaladı.

4 9
Acun Ilıcalı'yı zirveye taşıyan mülk icraya düştü: İstenen rakam dudak uçuklattı - Resim: 5

Dev Formatların Sahibi
Şirket, dünya çapında
Big Brother,
Benzemez Kimse Sana
gibi birçok popüler formatın haklarını elinde bulunduruyordu.

5 9
Acun Ilıcalı'yı zirveye taşıyan mülk icraya düştü: İstenen rakam dudak uçuklattı - Resim: 6

Bu formatlar, uzun yıllar boyunca televizyon sektöründe büyük gelir ve izlenme başarısı sağladı.

6 9
Acun Ilıcalı'yı zirveye taşıyan mülk icraya düştü: İstenen rakam dudak uçuklattı - Resim: 7

Diziler Şirketi Krize Sürükledi
Başarılı yarışma formatlarına rağmen, şirketin Türkiye operasyonu özellikle dizi projeleri nedeniyle ciddi mali sıkıntılar yaşadı.

Başrol oyuncularından set çalışanlarına kadar ödemelerin yapılamaması, borç sarmalını büyüttü ve süreç iflas başvurusuna kadar ilerledi.

7 9
Acun Ilıcalı'yı zirveye taşıyan mülk icraya düştü: İstenen rakam dudak uçuklattı - Resim: 8

Küresel Satın Alma ve Türkiye’de Belirsizlik
2020 yılında Banijay Group, Endemol Shine’ı satın alarak dev bir içerik kütüphanesini bünyesine kattı.

Ancak bu birleşmeye rağmen Türkiye’deki hukuki ve mali süreç çözülemedi ve marka icra yoluyla satışa çıkarıldı.

8 9
Acun Ilıcalı'yı zirveye taşıyan mülk icraya düştü: İstenen rakam dudak uçuklattı - Resim: 9

Açık Artırma Tarihi Belli Oldu
İcra ilanına göre “Endemol Shine Turkey” markası için açık artırma 2 Haziran 2026 tarihinde saat 14:26’da başlayacak.

Türk televizyon tarihinde önemli bir yere sahip olan markanın bu bedelle satışa çıkması, sektörde büyük yankı uyandırdı.

9 9
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro