Türkiye’de de “Big Brother”dan “Fear Factor”a, “Var mısın Yok musun”dan “Benzemez Kimse Sana”ya kadar pek çok formatı Acun Ilıcalı’ya satan ve zirveye çıkmasını sağlayan Endemol Shine’ın iflasının ardından markasının da icradan satıldığı öğrenildi.
Acun Ilıcalı'yı zirveye çıkaran şirket icradan satılık
"Big Brother"dan "Var mısın Yok musun"a kadar dünya devi formatları Türkiye ile tanıştıran ve Acun Medya’nın yükselişinde kilit rol oynayan Endemol Shine Group, borç krizini aşamadı. İflasın ardından dev markanın Türkiye hakları, 5 milyon TL bedelle icra yoluyla satışa çıkarıldı.
Pek çok diziyi de hayata geçiren ancak 2017 yılında finansal sıkıntıya düşen, Arjantin ve Kuzey Afrika operasyonlarını kapattıktan sonra Türkiye’deki iştiraki için de iflas başvurusunda bulunan şirketin markası Ankara 8. Genel İcra Dairesi tarafından 5 milyon TL’ye satışa çıkarıldı.
Endemol Shine Group formatları, Acun Ilıcalı ile Türkiye’ye getirildi ve milyonlar tarafından izlenerek büyük başarı elde etti.
Kendi formatlarını geliştirerek bunları lisanslayarak gelir elde eden ve her ülkede yerel yapımcılarla çalışan Endemol Shine, Türkiye’de de Acun Ilıcalı’nın medyada yükselişinin ana faktörlerinden biriydi.
Acun Ilıcalı, Endemol Shine’ın global formatlarını, dramatik anlatımlar ve yarışmacı hikayeleri ile renklendirerek yerelleştirdi ve önemli bir izlenme oranı yakaladı.
Ancak Acun Ilıcalı’ya büyük başarı getiren bu süreç, Endemol Shine için çok iyi bir şekilde ilerlemedi.
Şirket ciddi borç yükü nedeniyle özellikle çektiği dizilerde oyunculara borçlarını ödeyememesiyle gündeme geldi.