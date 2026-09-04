Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava

Şirket temsilcileri yayımladıkları metinde, “Dominik Cumhuriyeti’nde bir Survivor yarışmacısının karıştığı ciddi kazayla ilgili yaptığımız ilk açıklamanın ardından, kamuoyuna ve her şeyden önce yarışmacının kendisine karşı duyduğumuz sorumluluk gereği, olayın meydana geldiği koşulları tam olarak açıklığa kavuşturmayı gerekli görüyoruz.” ifadelerini kullandı.