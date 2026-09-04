Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava

Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava

Dominik Cumhuriyeti'ndeki Survivor Yunanistan çekimleri esnasında bacağını yitiren Stavros Floros, yapım ekibine karşı 100 milyon dolarlık dev bir hukuki süreç başlattı. Aralarında Acun Ilıcalı ile yapım ortaklarının da yer aldığı taraflardan davacı olan yarışmacı, ihmalkarlık iddiasında bulundı.

Kaynak: Diğer
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Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava - Resim: 1

Popüler macera yarışmasının 13. döneminde mücadele eden 22 yaşındaki Floros, Mayıs ayında açık denizde zıpkınla avlandığı sırada bir turistik teknenin pervanesine kapılarak ağır yaralandı.

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Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava - Resim: 2

Yaşanan feci olayın ardından sağlığını kaybeden yarışmacı, organizasyonun güvenlik parametrelerini yok saydığını ileri sürdü.

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Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava - Resim: 3

People portalının eriştiği dava kayıtlarına göre mağdur yarışmacı, Bayahibe sahillerindeki turist teknesi trafiğinin yoğunluğunu hatırlattı.

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Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava - Resim: 4

Yapımcıların yarışmacıları bu tehlikeli kulvarda avlanmaya zorladığını belirten Floros, hayati bir riskle baş başa bırakıldığını vurguladı.

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Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava - Resim: 5

Bölgede geçmişte de benzer tehlikelerin ve hatta ölümlü bir olayın vuku bulduğunu dile getiren Floros; alanda gözetmen, ikaz şamandırası ve devriye botu gibi önlemlerin alınmadığını kaydetti.

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Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava - Resim: 6

Yaşadığı ağır kaybın engellenebilir olduğunu savunan yarışmacı, 3 Eylül Perşembe günü açtığı davada 100 milyon doları aşan cezai ve maddi tazminat talep etti.

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Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava - Resim: 7

Mahkeme dilekçesinde, mağdurun hayat boyu çekeceği beden kayıpları ve psikolojik yıkım gerekçe gösterildi. Suçlamaların hedefindeki AcunMedya ve Skai TV kanadından ilk yanıt Toronto Sun aracılığıyla geldi.

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Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava - Resim: 8

Olayın resmi çekim saatleri dışında gerçekleştiğini vurgulayan yapım şirketi, konunun tüm hatlarıyla aydınlatılması için sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini bildirdi.

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Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava - Resim: 9

Şirket temsilcileri yayımladıkları metinde, “Dominik Cumhuriyeti’nde bir Survivor yarışmacısının karıştığı ciddi kazayla ilgili yaptığımız ilk açıklamanın ardından, kamuoyuna ve her şeyden önce yarışmacının kendisine karşı duyduğumuz sorumluluk gereği, olayın meydana geldiği koşulları tam olarak açıklığa kavuşturmayı gerekli görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

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