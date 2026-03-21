İstanbul
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den muazzam geri dönüş: Premier Lig adına kritik galibiyet

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında Sheffield Wednesday’i 3-1 mağlup ederek Premier Lig'e yürüyüşünü sürdürdü. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
İngiltere Championship’in 39. hafta karşılaşmasında Hull City, sahasında Sheffield Wednesday’i konuk etti.

MKM Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City 3-1 kazanarak son 3 maçta ikinci galibiyetini elde etti.

HULL CITY'DEN GERİ DÖNÜŞ

Karşılaşmada perdeyi 23. dakikada Jamal Lowe açarken, Hull City bu gole hızlı yanıt verdi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Matt Crooks, 45. dakikada Dominik Iorfa (kendi kalesine) ve 58. dakikada Kyle Joseph kaydetti.

Hull City, puanını 66’ya yükseltti ve play-off iddiasını sürdürdü.

Ligin son sırasında bulunan ve puan silme cezası da bulunan Sheffield Wednesday ise -6 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Jakirovic'in öğrencileri, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Oxford United ile karşı karşıya gelecek. Sheffield Wednesday ise Stoke City deplasmanına konuk olacak.

İngiltere Championship'te ligin sona ermesine 7 maç kaldı.

Kaynak: Spor Servisi
