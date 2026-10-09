Acun Ilıcalı'nın Beşiktaş hamlesine Italiano'dan veto

McBurnie bu sezon ise henüz golle tanışamadı. Premier Lig'de maçların zorluk derecesinin yükselmesiyle gol yollarında suskun kalan 30 yaşındaki tecrübeli santrfor buna rağmen mücadeleci yapısı sayesinde takım oyununa katkısıyla sistemin önemli bir parçası olarak görülüyor.