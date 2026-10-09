Yıllar sonra İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Hull City sezona beklentilerin çok üstünde bir başlangıç yaparak taraftarını sevince boğarken futbol otoritelerini de yanıltmayı başardı.
Acun Ilıcalı'nın Beşiktaş hamlesine Italiano'dan veto
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig kulübü Hull City'nin ara transfer döneminde planladığı sürpriz hamle, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun vetosuna takıldı.Furkan Çelik
Ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Hull City topladığı 8 puanla 8. sırada yer alıyor.
Özellikle geçen sezonki başarısında olduğu gibi savunma performansıyla göz dolduran Hull City 5 maçta sadece Chelsea'ye karşı kalesini gole kapatamadı ve toplamda 2 gol yedi.
Sergej Jakirovic yönetimindeki İngiliz ekibi savunma performansıyla göz doldururken hücum hattında ise beklenen verimliliği yakalayamadı.
Acun Ilıcalı'nın gözde transferi Oli McBurnie geçen sezon 42 maçta 19 gol, 8 asistle oynamış ve play-off finalinde de ağları havalandırarak takımın Premier Lig biletini almasında büyük pay sahibi olmuştu.
McBurnie bu sezon ise henüz golle tanışamadı. Premier Lig'de maçların zorluk derecesinin yükselmesiyle gol yollarında suskun kalan 30 yaşındaki tecrübeli santrfor buna rağmen mücadeleci yapısı sayesinde takım oyununa katkısıyla sistemin önemli bir parçası olarak görülüyor.
Buna rağmen ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Hull City'nin santrfor pozisyonu için sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.
Acun Ilıcalı'nın Beşiktaş'ta Vlahovic transferinin ardından forma süresi azalan Güney Koreli yıldız Hyeon gyu-Oh'u listesinde tuttuğu öne sürüldü.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 6 maçta da görev alan Oh, sahada 209 dakika kalabildi ve henüz golle tanışamadı.
Takvim'in haberine göre; Vincenzo Italiano, Hyeon gyu-Oh için yönetimle görüşerek olası satış ihtimaline karşı çıktı.
Oh'un antrenmanlarda iyi çalıştığını ve sezon boyunca yaşanabilecek tüm olumsuz durumları göz önünde bulundurularak takımda kalmasını istediğini belirten Italiano'nun golcü oyuncudan memnun olduğunu yönetimle paylaştığı aktarıldı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika ekibi Genk'ten 14 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki Güney Koreli santrfor, siyah beyazlı formayla çıktığı 29 maçta 9 gol, 6 asistlik performans sergiledi.