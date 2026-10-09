Yeniçağ Gazetesi
09 Ekim 2026 Cuma
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Acun Ilıcalı'nın Beşiktaş hamlesine Italiano'dan veto

Acun Ilıcalı'nın Beşiktaş hamlesine Italiano'dan veto

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig kulübü Hull City'nin ara transfer döneminde planladığı sürpriz hamle, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun vetosuna takıldı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Acun Ilıcalı'nın Beşiktaş hamlesine Italiano'dan veto - Resim: 1

Yıllar sonra İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Hull City sezona beklentilerin çok üstünde bir başlangıç yaparak taraftarını sevince boğarken futbol otoritelerini de yanıltmayı başardı.

1 12
Acun Ilıcalı'nın Beşiktaş hamlesine Italiano'dan veto - Resim: 2

Ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Hull City topladığı 8 puanla 8. sırada yer alıyor.

2 12
Acun Ilıcalı'nın Beşiktaş hamlesine Italiano'dan veto - Resim: 3

Özellikle geçen sezonki başarısında olduğu gibi savunma performansıyla göz dolduran Hull City 5 maçta sadece Chelsea'ye karşı kalesini gole kapatamadı ve toplamda 2 gol yedi.

3 12
Acun Ilıcalı'nın Beşiktaş hamlesine Italiano'dan veto - Resim: 4

Sergej Jakirovic yönetimindeki İngiliz ekibi savunma performansıyla göz doldururken hücum hattında ise beklenen verimliliği yakalayamadı.

4 12
Acun Ilıcalı'nın Beşiktaş hamlesine Italiano'dan veto - Resim: 5

Acun Ilıcalı'nın gözde transferi Oli McBurnie geçen sezon 42 maçta 19 gol, 8 asistle oynamış ve play-off finalinde de ağları havalandırarak takımın Premier Lig biletini almasında büyük pay sahibi olmuştu.

5 12
Acun Ilıcalı'nın Beşiktaş hamlesine Italiano'dan veto - Resim: 6

McBurnie bu sezon ise henüz golle tanışamadı. Premier Lig'de maçların zorluk derecesinin yükselmesiyle gol yollarında suskun kalan 30 yaşındaki tecrübeli santrfor buna rağmen mücadeleci yapısı sayesinde takım oyununa katkısıyla sistemin önemli bir parçası olarak görülüyor.

6 12
Acun Ilıcalı'nın Beşiktaş hamlesine Italiano'dan veto - Resim: 7

Buna rağmen ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Hull City'nin santrfor pozisyonu için sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.

7 12
Acun Ilıcalı'nın Beşiktaş hamlesine Italiano'dan veto - Resim: 8

Acun Ilıcalı'nın Beşiktaş'ta Vlahovic transferinin ardından forma süresi azalan Güney Koreli yıldız Hyeon gyu-Oh'u listesinde tuttuğu öne sürüldü.

8 12
Acun Ilıcalı'nın Beşiktaş hamlesine Italiano'dan veto - Resim: 9

Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 6 maçta da görev alan Oh, sahada 209 dakika kalabildi ve henüz golle tanışamadı.

9 12
Acun Ilıcalı'nın Beşiktaş hamlesine Italiano'dan veto - Resim: 10

Takvim'in haberine göre; Vincenzo Italiano, Hyeon gyu-Oh için yönetimle görüşerek olası satış ihtimaline karşı çıktı.

10 12
Acun Ilıcalı'nın Beşiktaş hamlesine Italiano'dan veto - Resim: 11

Oh'un antrenmanlarda iyi çalıştığını ve sezon boyunca yaşanabilecek tüm olumsuz durumları göz önünde bulundurularak takımda kalmasını istediğini belirten Italiano'nun golcü oyuncudan memnun olduğunu yönetimle paylaştığı aktarıldı.

11 12
Acun Ilıcalı'nın Beşiktaş hamlesine Italiano'dan veto - Resim: 12

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika ekibi Genk'ten 14 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki Güney Koreli santrfor, siyah beyazlı formayla çıktığı 29 maçta 9 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro