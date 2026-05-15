Anasayfa Spor İngiliz futbolunda casusluk skandalı: Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu

İngiltere Championship play-off finalinde Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City ile eşleşen Southampton hakkında ortaya atılan skandal iddialar futbol dünyasını sarstı.

Haber Merkezi Derleyen: Haber Merkezi
Yarı finalde elenen Middlesbrough cephesinin gündeme getirdiği "casusluk" suçlamaları sebebiyle, dev finalin ertelenmesi ya da Southampton’ın diskalifiye edilerek rakibin değişmesi ihtimali doğdu.

Bağımsız komisyonun incelediği bu kritik dosyada İngiltere Futbol Ligi’nin nihai kararını 19 Mayıs Salı günü vermesi beklenirken, sessizliğini bozan Ilıcalı talkSPORT’a konuştu:

"Ne karar verileceğini bilmiyorum. Konuyla ilgili soruşturma devam ettiği için herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum. Kimin sorumlu olduğunu bilmiyoruz. Şu an için yorum yapmamam daha doğru."

"Bir takım Hull City'e karşı casusluk yapsa ne hisseder? Çok sinirlenirdim. Her şey tamamen doğruysa ve hiçbir şüphe yoksa, çok sinirlenirdim. Ve şu soruyu sormak isterim: Bu daha önce kaç kez oldu?"

"Her şey bu kadar sağlam temellere dayanıyorsa, elbette çok ama çok kızarım. İnsanların neden böyle şeyler yaptığını anlamıyorum. "

"Hayatım boyunca hep adalet için çalıştım. Ama hayatta sizi şaşırtan birçok şey görüyorsunuz ve bu konuda ben de şaşırdım."

"Southampton'ın sahiplerini tanıyorum iyi insanlar ve bunun onlarla hiçbir ilgisi olmadığına eminim. Ama teknik tarafta kimlerin yer aldığını bilmiyorum. Kimler yer alıyorsa, bence bu hafta futbol dünyasına kötülük getirdiler."

Kaynak: Diğer
