İngiltere Championship’te normal sezonu 6. sırada tamamlayan Hull City, play-off yarı finalinde Millwall’u eleyerek finale yükseldi.
Acun Ilıcalı ne yapacak? Böyle skandal görülmedi: Hull City'nin finaldeki rakibi değişebilir
İngiltere Championship play-off yarı finalinde Middlesbrough’u eleyerek Hull City’nin Premier Lig yolundaki rakibi olan Southampton hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Casusluk skandalının ardından eleme sonuçlarının değişebileceği konuşuluyor. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin finaldeki rakibi ise Middlesbrough’u saf dışı bırakan Southampton oldu.
Hull City ile Southampton arasında oynanacak dev final, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı’nda oynanacak. Mücadeleyi kazanan takım Premier Lig bileti alacak.
Final öncesinde ise İngiltere’de gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı.
SOUTHAMPTON’A CASUSLUK SUÇLAMASI
The Sun’ın haberine göre Southampton’ın, Middlesbrough ile oynadığı play-off yarı finali öncesinde rakibinin antrenmanını gizlice izlediği öne sürüldü.
Haberde, Southampton adına çalışan bir kişinin Middlesbrough tesislerinin yakınında bir ağacın arkasından taktik çalışmayı görüntülediği ve bu anların kameralara yansıdığı belirtildi.
STAJYER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Görüntülerdeki kişinin, Southampton Teknik Direktörü Tonda Eckert’in stajyeri William Salt olduğu iddia edildi.
MIDDLESBROUGH’TAN DİSKALİFİYE TALEBİ
Olayın ardından Middlesbrough cephesinin, Southampton’ın diskalifiye edilmesi için girişimde bulunduğu aktarıldı.
RAKİP DEĞİŞEBİLİR
İddiaların doğrulanması ve Southampton’ın ceza alması halinde Hull City’nin finaldeki rakibinin Middlesbrough olabileceği konuşuluyor.
MIDDLESBROUGH KARŞISINDA İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR, KÖTÜ HABER!
Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’nin bu sezon Southampton’u hem iç sahada hem deplasmanda mağlup etmesi, buna karşın Middlesbrough’a karşı oynadığı iç saha maçını da 4-1 gibi bir skorla kaybetmesi, olası rakip değişikliği ihtimali konusunda ne yapacağı soru işaretlerini beraberinde getirdi.