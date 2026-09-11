Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi ABD’li yatırım bankasından TL için kritik tahmin: Yıl sonunu işaret etti

ABD’li yatırım bankasından TL için kritik tahmin: Yıl sonunu işaret etti

Morgan Stanley, Türk lirasına ilişkin yeni değerlendirmesini yayımladı. Merkez Bankası’nın yıl sonuna kadar atabileceği faiz adımlarına ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Kaynak: Diğer
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ABD’li yatırım bankasından TL için kritik tahmin: Yıl sonunu işaret etti - Resim: 1

MORGAN STANLEY'DEN TL RAPORU
ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Türk lirasına ilişkin beklentilerini paylaştı. Banka, TL’de carry trade işlemlerine yönelik olumlu görüşünü korudu.

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ABD’li yatırım bankasından TL için kritik tahmin: Yıl sonunu işaret etti - Resim: 2

TL İÇİN OLUMLU GÖRÜŞ SÜRÜYOR
Banka ekonomistleri, nominal getirilerin Türk lirasındaki değer kaybının üzerinde kalmasını bekliyor. Bu görünümün carry trade işlemlerini desteklemeye devam edebileceği değerlendiriliyor.

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ABD’li yatırım bankasından TL için kritik tahmin: Yıl sonunu işaret etti - Resim: 3

ÜÇ AYLIK TAVSİYE DEĞİŞMEDİ
Georgi Deyanov ve Arnav Gupta tarafından hazırlanan raporda, üç aylık dolar/TL kısa pozisyon carry trade tavsiyesinin korunduğu belirtildi.

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ABD’li yatırım bankasından TL için kritik tahmin: Yıl sonunu işaret etti - Resim: 4

KRİTİK NOKTA FAİZ-KUR DENGESİ
Rapora göre carry trade getirisinde yalnızca politika faizinin seviyesi belirleyici değil. Nominal faiz ile Türk lirasındaki değer kaybının hızı arasındaki fark da yatırımcı açısından önem taşıyor.

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ABD’li yatırım bankasından TL için kritik tahmin: Yıl sonunu işaret etti - Resim: 5

GÖZLER YIL SONUNDA
Morgan Stanley ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonuna kadar faiz indirimlerini sürdürebileceğini düşünüyor. Bankanın hesaplamasına göre önemli bir hareket alanı bulunuyor.

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ABD’li yatırım bankasından TL için kritik tahmin: Yıl sonunu işaret etti - Resim: 6

250 BAZ PUANLIK ALAN
Raporda TCMB’nin yıl sonuna kadar piyasa fiyatlamalarıyla uyumlu şekilde toplam 250 baz puanlık faiz indirimi için alanının bulunduğu tahmin edildi.

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ABD’li yatırım bankasından TL için kritik tahmin: Yıl sonunu işaret etti - Resim: 7

TÜKETİMDEKİ ZAYIFLAMAYA DİKKAT
Sıkı finansal koşulların özellikle tüketim üzerinden ekonomik büyüme üzerindeki baskıyı artırdığına işaret edildi. Banka, bu görünümün para politikasında kademeli gevşemeyi desteklediğini belirtti.

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ABD’li yatırım bankasından TL için kritik tahmin: Yıl sonunu işaret etti - Resim: 8

TL TAHVİLLER İÇİN BEKLE-GÖR
Morgan Stanley, TL cinsi tahviller konusunda ise daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Bankanın daha olumlu bir pozisyon alabilmesi için enflasyondaki düşüşün kalıcı olduğuna ilişkin işaretlerin güçlenmesi gerektiği ifade edildi.

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ABD’li yatırım bankasından TL için kritik tahmin: Yıl sonunu işaret etti - Resim: 9

ENFLASYONDA DAHA NET KANIT BEKLENİYOR
Ekonomistler, dezenflasyon sürecinin kalıcı ve daha güçlü hale geldiğini gösteren net veriler görmek istiyor. Enflasyonun seyri, önümüzdeki dönemde TL tahvillere yönelik yaklaşımda belirleyici olacak.

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ABD’li yatırım bankasından TL için kritik tahmin: Yıl sonunu işaret etti - Resim: 10
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