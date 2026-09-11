MORGAN STANLEY'DEN TL RAPORU
ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Türk lirasına ilişkin beklentilerini paylaştı. Banka, TL’de carry trade işlemlerine yönelik olumlu görüşünü korudu.
ABD’li yatırım bankasından TL için kritik tahmin: Yıl sonunu işaret etti
Morgan Stanley, Türk lirasına ilişkin yeni değerlendirmesini yayımladı. Merkez Bankası’nın yıl sonuna kadar atabileceği faiz adımlarına ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.Kaynak: Diğer
MORGAN STANLEY'DEN TL RAPORU
TL İÇİN OLUMLU GÖRÜŞ SÜRÜYOR
Banka ekonomistleri, nominal getirilerin Türk lirasındaki değer kaybının üzerinde kalmasını bekliyor. Bu görünümün carry trade işlemlerini desteklemeye devam edebileceği değerlendiriliyor.
ÜÇ AYLIK TAVSİYE DEĞİŞMEDİ
Georgi Deyanov ve Arnav Gupta tarafından hazırlanan raporda, üç aylık dolar/TL kısa pozisyon carry trade tavsiyesinin korunduğu belirtildi.
KRİTİK NOKTA FAİZ-KUR DENGESİ
Rapora göre carry trade getirisinde yalnızca politika faizinin seviyesi belirleyici değil. Nominal faiz ile Türk lirasındaki değer kaybının hızı arasındaki fark da yatırımcı açısından önem taşıyor.
GÖZLER YIL SONUNDA
Morgan Stanley ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonuna kadar faiz indirimlerini sürdürebileceğini düşünüyor. Bankanın hesaplamasına göre önemli bir hareket alanı bulunuyor.
250 BAZ PUANLIK ALAN
Raporda TCMB’nin yıl sonuna kadar piyasa fiyatlamalarıyla uyumlu şekilde toplam 250 baz puanlık faiz indirimi için alanının bulunduğu tahmin edildi.
TÜKETİMDEKİ ZAYIFLAMAYA DİKKAT
Sıkı finansal koşulların özellikle tüketim üzerinden ekonomik büyüme üzerindeki baskıyı artırdığına işaret edildi. Banka, bu görünümün para politikasında kademeli gevşemeyi desteklediğini belirtti.
TL TAHVİLLER İÇİN BEKLE-GÖR
Morgan Stanley, TL cinsi tahviller konusunda ise daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Bankanın daha olumlu bir pozisyon alabilmesi için enflasyondaki düşüşün kalıcı olduğuna ilişkin işaretlerin güçlenmesi gerektiği ifade edildi.
ENFLASYONDA DAHA NET KANIT BEKLENİYOR
Ekonomistler, dezenflasyon sürecinin kalıcı ve daha güçlü hale geldiğini gösteren net veriler görmek istiyor. Enflasyonun seyri, önümüzdeki dönemde TL tahvillere yönelik yaklaşımda belirleyici olacak.