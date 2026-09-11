ABD’li yatırım bankasından TL için kritik tahmin: Yıl sonunu işaret etti

TL TAHVİLLER İÇİN BEKLE-GÖR

Morgan Stanley, TL cinsi tahviller konusunda ise daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Bankanın daha olumlu bir pozisyon alabilmesi için enflasyondaki düşüşün kalıcı olduğuna ilişkin işaretlerin güçlenmesi gerektiği ifade edildi.