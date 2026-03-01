ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen isimlerinden Marjorie Taylor Greene, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in Türkiye hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Greene, Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu hatırlatarak bu tür söylemlerin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Greene, Bennett’in daha önce yaptığı bir konuşmada Türkiye’yi hedef alan sözlerini paylaşarak, “Türkiye NATO üyesi bir ülke. Herkes uyansın.” ifadelerini kullandı.

Bennett, 16 Şubat 2026’da yaptığı konuşmada Türkiye ve Katar’ı hedef almış, Türkiye’nin İsrail için büyüyen bir tehdit olduğunu iddia etmişti.

Bir dönem ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Greene, son dönemde Trump yönetimini de eleştiren açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Greene, özellikle ABD’nin İsrail’e verdiği destek ve İran’a yönelik saldırı kararları konusunda farklı görüşler dile getirmişti.

Cumhuriyetçi tabanın önemli isimlerinden biri olarak bilinen Greene, daha önce de ABD’nin dış politikada yeni savaşlara girmemesi gerektiğini savunmuştu.