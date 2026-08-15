Yeniçağ Gazetesi
15 Ağustos 2026 Cumartesi
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Dünya ABD’den 'Gölge Çin Ağı' raporu: Kara listeye Türkiye de eklendi

ABD’den 'Gölge Çin Ağı' raporu: Kara listeye Türkiye de eklendi

Beyaz Saray yayımladığı raporda, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 40'ı aşkın ülkenin "usulsüz aktarma" yöntemleriyle Çin'in ABD gümrük tarifelerini aşmasına yardımcı olduğunu açıkladı. Rapor, on milyarlarca dolarlık vergi kaybını ve yapay zekâlı yeni denetim hamlesini ortaya koyuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD’den 'Gölge Çin Ağı' raporu: Kara listeye Türkiye de eklendi - Resim: 1

ABD Beyaz Saray yönetimi tarafından perşembe günü yayımlanan resmi raporda, Çin'in ABD tarifelerinden kaçınmak için aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 40'tan fazla ülkeyi ara durak olarak kullandığı bildirildi.

1 16
ABD’den 'Gölge Çin Ağı' raporu: Kara listeye Türkiye de eklendi - Resim: 2

İhracat ürünlerinin daha düşük gümrük vergisi uygulanan üçüncü ülkeler üzerinden ABD'ye sevk edilmesi esasına dayanan bu süreç, raporda "usulsüz aktarma" ve "gölge aktarma ağı" şeklinde nitelendirildi.

2 16
ABD’den 'Gölge Çin Ağı' raporu: Kara listeye Türkiye de eklendi - Resim: 3

Resmi veriler ile özel sektör verilerine dayandırılan raporda, nihai hedefe varmadan önce başka bir ülkeden geçirilen ve menşeini gizlemek adına yeniden paketlenen bu malların tutarının 30 milyar dolar ile 300 milyar dolar arasında olduğu kaydedildi.

3 16
ABD’den 'Gölge Çin Ağı' raporu: Kara listeye Türkiye de eklendi - Resim: 4

Söz konusu girişimlerin Amerikan istihdamına darbe vurduğunu ve devlet gelirlerinde milyarlarca dolarlık kayba yol açtığını vurgulayan Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, durumun on milyarlarca dolarlık gümrük vergisinden kaçınmak anlamına geldiğini kaydetti.

4 16
ABD’den 'Gölge Çin Ağı' raporu: Kara listeye Türkiye de eklendi - Resim: 5

Beyaz Saray raporunda, usulsüz aktarma rotaları üç farklı sınıfta incelendi:

5 16
ABD’den 'Gölge Çin Ağı' raporu: Kara listeye Türkiye de eklendi - Resim: 6

Çeşitlendirilmiş Ölçek Liderleri: Çin menşeli ürünlerin yayılımını sağlayan ana hatlar olarak tanımlandı. Bu grupta Avrupa Birliği ülkeleri, Hindistan ve İsrail yer aldı.

6 16
ABD’den 'Gölge Çin Ağı' raporu: Kara listeye Türkiye de eklendi - Resim: 7

Derin Ticari Bağlantılı Ülkeler: Çin ile güçlü ticari entegrasyonu bulunan ülkelerin dâhil edildiği ikinci kategoride Türkiye, Malezya ve Brezilya listede yer buldu.

7 16
ABD’den 'Gölge Çin Ağı' raporu: Kara listeye Türkiye de eklendi - Resim: 8

Küçük, Fırsatçı Çin Hedefleri: Çin'in etkisinde kalan üçüncü kategoride ise Myanmar ve Laos gibi ülkeler sıralandı.

8 16
ABD’den 'Gölge Çin Ağı' raporu: Kara listeye Türkiye de eklendi - Resim: 9

Tabloyu "kâğıt üzerinde resmi dolandırıcılık" olarak değerlendiren Beyaz Saray, usulsüz sevkiyatları tespit etmek amacıyla yapay zekâ araçlarının devreye sokulduğunu duyurdu.

9 16
ABD’den 'Gölge Çin Ağı' raporu: Kara listeye Türkiye de eklendi - Resim: 10

Suçlamalara yanıt veren Çin'in Washington Büyükelçiliği sözcüsü, ticaret savaşlarının kazananı olmayacağını vurgulayarak, Washington'ın devlet gücünü Çinli firmaları hedef almak için kullanmasına karşı çıktıklarını bildirdi.

10 16
ABD’den 'Gölge Çin Ağı' raporu: Kara listeye Türkiye de eklendi - Resim: 11

Büyükelçilik yetkilisi, tek taraflı adımların üçüncü ülkelerin ticari haklarına zarar vermemesi gerektiğinin altını çizdi.

11 16
ABD’den 'Gölge Çin Ağı' raporu: Kara listeye Türkiye de eklendi - Resim: 12

Gelişmenin, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Lideri Şi Cinping'in eylül ayında Washington'da yapacağı kritik zirve öncesinde ikili ilişkilerdeki gerilimi tırmandırması bekleniyor.

12 16
ABD’den 'Gölge Çin Ağı' raporu: Kara listeye Türkiye de eklendi - Resim: 13

Singapore Management University Ekonomi Doçenti Chang Pao Li, raporun ABD'nin müzakere masasındaki elini güçlendireceğini ve Çin tedarik zinciriyle entegre çalışan ekonomilerin yeni risklerle yüzleşebileceğini dile getirdi.

13 16
ABD’den 'Gölge Çin Ağı' raporu: Kara listeye Türkiye de eklendi - Resim: 14

Mayıs 2025'teki görüşmelerin ardından gümrük vergilerinin büyük bölümü askıya alınmış olsa da Washington ve Pekin karşılıklı kısıtlamalarını sürdürüyor.

14 16
ABD’den 'Gölge Çin Ağı' raporu: Kara listeye Türkiye de eklendi - Resim: 15

ABD tarafı insansı robot sevkine sınırlama getirirken, Pekin yönetimi dron ihracat denetimlerini sıkılaştırdı.

15 16
ABD’den 'Gölge Çin Ağı' raporu: Kara listeye Türkiye de eklendi - Resim: 16

Nisan 2025'te Trump tarafından duyurulan geniş kapsamlı tarifeler ABD Yüksek Mahkemesi’nce iptal edilse de yönetim alternatif yasal mekanizmaları kullanarak yeni gümrük vergilerini yürürlüğe koymaya devam ediyor.

16 16
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro