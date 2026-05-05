ABD’den çok konuşulacak Çin kararı: Cep telefonu piyasası derinden etkilenecek

ABD’den cep telefonu piyasasını yakından etkileyecek bir karar çıktı. Buna göre telefonların test sürecinin Çin’de yapılması yasaklandı. Yasağın çeşitli güvenlik gerekçeleri ile alındığı belirtiliyor.

ABD Federal İletişim Kurulu (FCC), Amerika Birleşik Devletleri pazarına sunulacak elektronik cihazların Çin merkezli laboratuvarlarda test edilmesini yasaklayan yeni bir karar aldı. Bu karar, radyo emisyonları ve ağ uyumluluğu gibi kritik sertifikasyon süreçlerinin artık Çin’deki tesislerde yürütülmesini engellemeyi hedefliyor.

ShiftDelete'de yer alan habere göre, günümüzde ABD’de satılan cihazların yaklaşık yüzde 75’i, test sonuçları için Çin’deki laboratuvarlara güveniyor. FCC, ABD’nin Çin’i bir güvenlik tehdidi olarak görmesi nedeniyle bu hamlenin uzun süredir beklendiğini belirtiyor.

FCC, söz konusu yasakla ilgili olarak sektör temsilcileri ve tüketicilerden görüş almak üzere 30 ila 60 günlük bir kamuoyu süreci başlattı. Kurul, gelen geri bildirimler doğrultusunda yasak üzerinde değişiklik yapma yetkisini elinde tutuyor.

Buna ek olarak FCC, karşılıklı tanıma anlaşması (MRA) bulunmayan tüm ülkelerdeki test süreçlerini yasaklamayı içeren ayrı bir teklif daha sundu. ABD ile Çin arasında bir MRA bulunmadığı için bu adım, Çin’deki tüm test faaliyetlerini doğrudan etkiliyor.

Teklifin kabul edilmesi durumunda, halihazırda sertifikalandırılmış cihazların bu durumdan etkilenmesi beklenmiyor. Cihazlar, yeniden sertifikasyon gerektirmeden iki yıl boyunca ABD pazarında kalmaya devam edebilecek.

Bu durum, mevcut iPhone, Pixel ve Galaxy modellerinin piyasadan çekilmeden önce yeniden test edilmesine gerek kalmayacağı anlamına geliyor. Ancak gelecekte üretilecek akıllı telefonlar için süreç oldukça değişecek.

Gelecekteki cihazların, FCC tarafından onaylanan laboratuvarlara sahip başka ülkelere gönderilmesi gerekecek. Bu zorunluluk, üreticiler için hem maliyetli hem de zaman alıcı bir lojistik süreci beraberinde getiriyor.

FCC, bu adımı teknolojik güvenlik önlemlerinin bir parçası olarak görüyor. Üreticilerin, cihazlarını ABD pazarına sunmadan önce yeni sertifikasyon kurallarına uyum sağlaması zorunlu hale geliyor.

